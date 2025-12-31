鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-31 20:09

全球最大消費性電子展「CES 2026」將在明 (2026) 年 1 月 6-9 日舉行，國科會今 (31) 日於 TTA(台灣科技新創基地) 舉行展前記者會。國科會主委吳誠文表示，此次台灣將帶領 57 家新創與 83 家供應鏈夥伴，共 140 家廠商前往參展，展館將以「食、醫、住、行」四大範疇切入，以具體應用呈現台灣科技新創轉型，向全球呈現 AI 技術與創新實力。

2026 CES 1/6起美國開展，國科會率140家廠商秀台灣AI實力。(圖:國科會提供)

吳誠文指出， 今年 CES TTA 館將以「Daily TAIWAN」為主題，象徵用百工百業日常小 ai 成就台灣智慧之島的大 AI，入選的 57 家新創科技不僅展現高度創新性與產品成熟度，更獲得國內外供應鏈的實質支持，此次新創團隊將與供應鏈共同亮相，有助提升國際洽談、訂單與市場拓展成效，也使供應鏈得以透過新創技術切入更多全球場域，形成相互強化的產業合作模式。

吳誠文除了鼓勵新創科技公司持續在國際舞台展現競爭力與影響力，讓世界看見台灣科技價值，並吸引更多跨國合作。

此次，CES 展也有 4 家台灣科技新創勇奪下 CES 創新獎，由 TTA 輔導培育的參展團隊，自全球 3,600 件參賽作品中脫穎而出，包括：帝濶智慧科技（DeCloak Intelligences）、史詩科技（Epic Tech Taiwan）、華得生技國際（HUA TEC International）與憶象（Memorence AI）分別在資安、永續與能源轉型、數位醫療與企業科技領域獲獎，4 家新創獲獎不僅是 AI 應用於產業加值最佳示範，也深具研發動能與國際市場競爭潛力。

其中帝濶智慧科技得獎作品「DeCloakBrain」專為各類機器人設計的 AI 決策平臺，其核心特色是能在不使用原始敏感影像的情況下，仍完成環境判斷與任務執行；史詩科技獲獎的「G.Talk 智慧對講系統」源自於「中保好生活」物業管理平臺，而「G.Talk」在 2026 將以 LaLa POS 系統應用於跨入餐飲零售、智慧建築、物業管理等生活服務整合。

華得生技的「Nano CAST™」為全球首創結合半導體生物晶片與 AI 自動化的癌症檢測平臺，僅需 16 毫升血液即可高效率分離循環腫瘤細胞；憶象的「Operagents」的即時 AI 學習系統，能快速因應智慧製造流程、操作或辨識條件的變動，可即時修正判斷並更新流程，有效提升整體製程品質與效率。