三三會林伯豐：憂心明年工資調漲企業減少雇用 建議政府四項措施因應
鉅亨網記者黃皓宸
最低工資確定連 10 年調漲，三三會理事長林伯豐今 (15) 日表示，明 (2026) 年最低工資調漲後，將增加台灣企業支出成本約新台幣 350 億元，可能讓中小型企業減少雇用。為此，他提出四項呼籲，除了建議政府協助中小企業，也評估時薪與月薪，本國及外勞最低工資脫鉤的可能性。
據勞動部今年與工資審議委會定案，明年起，每月最低工資將上調 3.18%、月薪將調升至 2 萬 9,500 元、時薪調升到 196 元，估全國將超過 200 萬名勞工將直接受惠。
三三企業交流今日舉行 10 月例會，林伯豐致詞時指出，每次調漲工商界只能被動接受，目前台灣受美國的對等關稅影響，讓無薪價，也減班休息人數已達 8,070 人，最低工資調漲將使企業成本增加，明年可能會減少雇用員工需求。
對此，林伯豐提出四項建議: 首先應提供中小企業補助、技術升級、培訓資源，協助降低人力成本衝擊；其次，提供營所稅減免或暫緩繳納期限，透過中小企業信用保證基金提供低利貸款或利息補貼，降低資金壓力；第三，可設立「調薪企業稅額抵減」機制，鼓勵合法調薪與留才；第四，應研究時薪與月薪脫鉤，及本國員工與外勞最低工資脫鉤的可行性評估。
此外，近年台灣金融產業每年產值約新台幣 1.45 兆元，約占台灣 GDP 的 6.4%-6.7%。林伯豐也建議，政府應提高金融業在區域布局與外資吸引力，並透過優惠稅制吸引國際人才，促使台灣成為區域資金的匯聚地。
