國台辦：台灣優勢產業本應從從容容、遊刃有餘

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-15 11:13

大陸國台辦周三（15 日）舉行例行記者會，國台辦發言人陳斌華表示，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

賴清德總統在「雙十」國慶演說中表示，將打造「台灣之盾」防空系統。（圖：賴清德臉書）

記者提問，美國商務部長盧特尼克日前稱，將與台灣達成貿易協議，堅持美台晶片製造「五五分」構想。民進黨當局予以否認，稱雙方持續就關稅問題磋商。國台辦對此有何評論？

陳斌華表示，美國政府高官的說法，讓世人再度看清美國永遠奉行「美國利益優先」的真實面目，以及民進黨當局所謂「台美關係史上最好」的可笑和一味妥協退讓只會換來美國步步進逼、軟土深掘的可悲。

陳斌華說，積體電路是台灣最具競爭力的核心優勢產業，而今卻淪為任由美國巧取豪奪的「弱勢產業」，根源在於民進黨當局為了「倚外謀獨」，只會無原則媚美、無底線賣台。

陳斌華稱，套用最近爆紅兩岸的網路歌曲《沒出息》，台灣的優勢產業本來應該「從從容容、遊刃有餘」，如今卻是「慌慌張張、連滾帶爬」。

賴清德總統在「雙十」國慶演說中表示，將打造「台灣之盾」防空系統，要將台灣防務費用提高到國內生產毛額（GDP）的 3% 至 5%。

陳斌華對此表示，賴清德當局頑固堅持「台獨」分裂立場，為一黨私利，妄圖「以武謀獨」，大肆揮霍民脂民膏，大搞「全民皆兵」，把台灣民眾綁上「台獨」戰車，是對台灣民眾安全與利益的最大威脅。