鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 14:18

‌



台股今 (15) 日雖然有美股回檔的陰影，但早盤由半導體、ABF 等概念股及大型權值股引導資金流向，台積電 (2330-TW) 在法說會前走勢頑強，收盤並以 1465 元改寫歷史新高，終場大盤收盤上漲 482.65 點，以 27275.71 點作收，市場成交值爲 5001.09 億元。

〈台股盤後〉台積電攀新高、AI股助攻跨過2萬7 漲482點收最高點。(鉅亨網記者張欽發攝)

今天市場資金仍在電子族群打轉， 包括記憶體、PCB 類股出現大幅震盪，但半導體族群、AI 散熱族群、二極體族群及 IC 載板族群大幅在盤中表現上漲秀，電子股上漲 2.26%，稱霸各類股，並占大盤的成交比重高達 74.11%；也就是說，今天電子股全場吸金 3706 億元。

資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險正在增加之中，以 PCB 及記憶體族群下挫整理來看，顯然市場追高的風險在明顯增加之中。

資深證券分析師黃漢成指出，目前台股進入高檔震盪格局中，以散熱、AI 及半導體個股強勢，但在台股高檔的整理中，昨日大盤爆發 6800 億元的大量並譜出長黑格局，顯示市場投資人現階段的警戒心相當重，風吹草動都可能引發賣壓的出籠。

台股今天早盤加權股價指數開在 26911.05 點，最低 26773.15 點，最高 27275.71 點，終場大盤上漲 482.65 點，以 27275.71 點作收，市場成交值爲 5001.09 億元。新台幣兌美元匯價中午暫收 30.626 元、升值 1.35 角，成交金額 6.33 億美元。

台積電將在明 (16) 日召開法說會，股價今天收盤上漲 40 元或 2.81% 作收，收盤價報 1465 元，也改寫歷史收盤新高價。

台股權值股鴻海 (2317-TW) 上漲 0.5 元或 0.24%，收盤報 206.5 元、廣達 (2382-TW) 的表現強勢，以上漲 2 元或 0.7% 作收，收盤報 286 元，聯發科 (2454-TW) 以上漲 10 元作收，收盤價報 1315 元。