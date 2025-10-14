〈台股盤後〉衝27507點新高後震盪逾700點 爆量跌130點摜破2萬7
鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (14) 日早盤開高，一度衝上 27507 點、達歷史新高，漲幅約 584 點，但隨著美中緊張情勢尚未完全緩和，市場賣壓急遽出籠，影響指數午盤後翻黑，終場下挫 130.27 點，收在 26793.15 點，摜破 2 萬 7 千點大關與五日線，高低震幅達 743 點，成交量也爆出 6831 億元，創下 2024 年 5 月 31 日以來的最大量。
權值股今日走勢分歧，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤一度達 1460 元，與大盤一同創高，終場收在 1425 元，仍上漲近 1%，市值約 36.95 兆元，鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW) 則雙雙重挫 3%，各影響大盤跌點約 30 點，壓抑整體大盤走勢。
其他電子權值股也弱勢，聯發科 (2454-TW) 下挫近 1%，收在 1305 元，力守 1300 元整數大關，廣達 (2382-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US)、智邦 (2345-TW) 都有 1% 至 3% 的跌幅。
今日盤面焦點為記憶體族群，儘管早盤族群全面大漲，但隨著獲利了結賣壓出籠，族群幾乎全倒，華泰 (2329-TW)、群聯 (8299-TW)、南亞科 (2408-TW)、力積電 (6770-TW)、凌航 (3135-TW)、鈺創 (5351-TW)、華邦電 (2344-TW) 跌幅至少半根起跳，成為資金提款焦點。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告