〈台股盤後〉衝27507點新高後震盪逾700點 爆量跌130點摜破2萬7

台股今 (14) 日早盤開高，一度衝上 27507 點、達歷史新高，漲幅約 584 點，但隨著美中緊張情勢尚未完全緩和，市場賣壓急遽出籠，影響指數午盤後翻黑，終場下挫 130.27 點，收在 26793.15 點，摜破 2 萬 7 千點大關與五日線，高低震幅達 743 點，成交量也爆出 6831 億元，創下 2024 年 5 月 31 日以來的最大量。