〈台幣〉聯準會有意結束縮表 收升1.05角至30.656元
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於美國聯準會主席鮑爾釋出可能結束縮表的訊息，新台幣今 (15) 日多處在升值態勢，僅開盤前 15 分鐘一度轉貶，隨即反彈，終場收在 30.656 元，升值 1.05 角，台北外匯經紀公司成交值縮至 11.81 億美元，資金流入力道轉強。
新台幣今日以 30.74 元、升值 2.1 分開出後，雖一度貶至 30.78 元，最高則來到 30.563 元，全日高低價差多達 2.17 角。
觀察主要亞幣，由於美元指數走跌近 0.3%，日元和泰銖飆升超過 0.6%，韓元升近 0.4% 左右，新台幣收升 0.34%，星元升值 0.25% 左右，人民幣也升值 0.2%。
統一投顧分析，美國聯準會主席鮑爾周二暗示，聯準會可能在未來數月內結束縮表，亦即量化緊縮周期可能接近尾聲，並同時指出，就業市場疲態加劇，令市場對聯準會 10 月底再度降息的預期升溫，12 月也可望將再次降息，有利維持風險偏好。
