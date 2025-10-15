search icon



〈台幣〉聯準會有意結束縮表 收升1.05角至30.656元

鉅亨網記者王莞甯 台北


由於美國聯準會主席鮑爾釋出可能結束縮表的訊息，新台幣今 (15) 日多處在升值態勢，僅開盤前 15 分鐘一度轉貶，隨即反彈，終場收在 30.656 元，升值 1.05 角，台北外匯經紀公司成交值縮至 11.81 億美元，資金流入力道轉強。

cover image of news article
新台幣今日升值1.05角，終場收在30.656元。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 30.74 元、升值 2.1 分開出後，雖一度貶至 30.78 元，最高則來到 30.563 元，全日高低價差多達 2.17 角。


觀察主要亞幣，由於美元指數走跌近 0.3%，日元泰銖飆升超過 0.6%，韓元升近 0.4% 左右，新台幣收升 0.34%，星元升值 0.25% 左右，人民幣也升值 0.2%。

統一投顧分析，美國聯準會主席鮑爾周二暗示，聯準會可能在未來數月內結束縮表，亦即量化緊縮周期可能接近尾聲，並同時指出，就業市場疲態加劇，令市場對聯準會 10 月底再度降息的預期升溫，12 月也可望將再次降息，有利維持風險偏好。

聯準會縮表台幣美元日元降息TOP

美元指數98.806-0.24%
美元/台幣30.656-0.34%
日元/美元0.0066+0.00%
泰銖/美元0.0308+0.65%
韓元/美元0.0007+0.00%
人民幣/美元0.1404+0.21%

