〈台股盤後〉台積電推高台股漲238點再刷新天價 周線連七漲噴漲3537點

台股今 (9) 日在台積電衝高帶動下，指數一度大漲 400 點，衝上 27463.12 點新高，終場漲點略為收斂至 238.24 點，以 27301.92 點作收，再度創下收盤新高，成交量 5643.3 億元。本周上漲 540.86 點，周線連續 7 周上漲共 3537 點，周 K 線連 2 紅。