〈台股盤後〉台積電推高台股漲238點再刷新天價 周線連七漲噴漲3537點
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (9) 日在台積電衝高帶動下，指數一度大漲 400 點，衝上 27463.12 點新高，終場漲點略為收斂至 238.24 點，以 27301.92 點作收，再度創下收盤新高，成交量 5643.3 億元。本周上漲 540.86 點，周線連續 7 周上漲共 3537 點，周 K 線連 2 紅。
電子權值股今天漲多於跌，市場期待台積電 (2330-TW) 下午 公布 9 月業績，盤中一度創下 1455 元新高，終場上漲 25 元，漲逾 1%，來到 1440 元；聯發科 (2454-TW) 上漲 10 元，漲約 0.5%，來到 1345 元；日月光投控 (3711-TW) 漲約 2%，聯電 (2303-TW) 漲約 1%，廣達 (2382-TW) 跌約 2%，鴻海 (2317-TW) 於平盤下方。
DRAM 缺貨話題持續發酵，記憶體類股走強，宇瞻 (8271-TW) 漲停，凌航 (3135-TW)、南亞科 (2408-TW) 漲約 8%，華邦電 (2344-TW) 漲約 5%。
台積電強攻帶動半導體股受資金追捧，封測、設備族群紛紛上攻，典範 (3372-TW)、華泰 (2329-TW) 強攻漲停，亞翔 (6139-TW) 漲約 8%，菱生 (2369-TW) 漲逾 4%。
外資報告指出 ABF 載板及 BT 載板價格都上漲，且未來可能缺貨，帶動載板族群走強，景碩 (3189-TW) 亮紅燈，南電 (8046-TW) 漲近 2%，欣興 (3037-TW) 漲近 1%。
