鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 11:49

‌



時序進入第四季，企業密集展開「員工考核期」。根據 yes123 求職網今（15）日公布的「年終獎金勞工期望值與歲末自評考績調查」顯示，儘管經濟成長率有「保四」機會，但受關稅貿易戰與匯損利空影響，企業面對年終發放與歲末活動的態度顯得「外溫內熱」，尤其部分外銷導向廠商，年終發放金額恐略微下修。

年關近「外溫內熱」！ 7成企業會發年終 但外銷導向廠商恐下修發放金額。（圖: shutterstock)

調查指出，高達 69.5% 的企業「已確定會發年終獎金」，但仍有 7.1% 確定不發，比例高於去年。此外，23.4% 的企業「尚未確定」，也高於去年，顯示企業觀望氣氛轉趨濃厚。

‌



在「已確定會發年終」的公司中，71.1% 透露年終基數將「持平」，14% 表示「增加」，但預估「減少」的公司也佔了 14.9%。

在歲末活動方面，50.3% 的公司表示「已確定會舉行尾牙活動」，略低於去年；另有 14.6% 確定不辦，比例高於去年。不過，在確定辦尾牙的企業中，有 23.4% 的企業將「增加」預算，但也有超過四分之一（25.5%）的公司預計「減少」經費，顯示資方在舉辦尾牙的意願上趨於保守。

相較於資方的審慎，員工對年終的期待值也創下四年次低。上班族平均預估能拿到 1.04 個月年終，與去年相比少了 0.09 個月，約減少 2.7 天。更值得注意的是，若實際領到的年終「不如預期」，高達 66.2% 的上班族透露「會考慮離職」。