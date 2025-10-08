鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-08 14:21

台股今 (8) 日早盤在美股拉回且無大型權值股引導資金流向之下，台積電 (2330-TW) 走勢疲軟，重量級權值也沒有好臉色，早盤開低，直接落在 27000 點之下，盤中跌點一度超過 300 點，終場跌幅收歛， 大盤跌 148.27 點作收，收盤報 27063.68 點，成交值 4525.08 億元，呈現下跌量縮格局。

〈台股盤後〉台積電攻頂路暫歇 中小型股活躍串場 跌148點守住2萬7。(鉅亨網記者張欽發攝)

資深證券分析師簡伯儀指出，台股進入高檔的風險增加，但觀察今天的台股盤勢，大盤未跌破昨日的跳空上漲缺口也沒有跌破 5 日線，呈現下跌量縮格局，顯示多頭格局並沒有遭到破壞。

資深證券分析師黃漢成指出，目前台股進入高檔震盪格局，在目前各發行公司公布最新營收中，留意營收成長個股及強勢勢股爲介入重點區。

台股今天早盤開盤跌破 27000 點關卡，加權股價指數開在 26999.82 點，最低 26883.99 點，最高 27110.42，點，終場跌幅收歛， 大盤跌 148.27 點作收，收盤報 27063.68 點，成交值 4525.08 億元，較昨日的 5562 億元成交值萎縮，呈現下跌量縮的多頭格局。今天收盤電子股指數下跌 13.52 點或 0.84%，占大盤成交值 75.50%；航運類股下跌 0.27%，成交值占大盤 1.02%，金融股指數上漲 0.52%，占大盤成交值 1.8%。

台積電股價今天收盤下跌 20 元或 21.39%，收盤價報 1415 元。

台股電子股精神領袖台積電表現弱勢，主要在昨日外資大舉賣超 12226 張，提款 175.01 億元，權值股鴻海 (2317-TW) 下跌 3.5 元 1.53%，收盤報 225 元、廣達 (2382-TW) 的表現弱勢，以下跌 2.5 元作收，收盤報 306 元，聯發科 (2454-TW) 以上漲 10 元 0.75% 作收，收盤價報 1335 元。

蘋果已在 9 月 10 日發表新旗艦機，概念股大立光 (3008-TW) 明天將由執行長林恩平主持召開法說會說明市場展望，大立光今收盤下跌 30 元 1.19%，收盤報 2485 元，成交量明顯萎縮到 763 張。

但同樣蘋果供應鏈的 PCB 廠華通 (2313-TW) 也爆發 7.46 萬張大量，收盤上漲 3.1 元或 元 3.83%，收盤報 84 元；玉晶光 (3406-TW) 今天收盤下跌 5 元或 1.11%，收盤報 445.5 元， 特斯拉及機器人概念股亞光 (3019-TW) 收盤上漲 1.5 元 1.93%，今天收盤價報 162.5 元。

昨天盤中強勢富喬 (1815-TW) 及金居 (8358-TW) 等 PCB 上游原物料個股，今天遭遇今天強大賣壓收黑，台玻 (1802-TW) 上漲 1.1 元收盤，收盤價報 31.65 元。