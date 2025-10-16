美國陷「未知水域」！政府停擺邁入第15天 引爆經濟與政策危機 誰買單？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-16 04:00

美國聯邦政府停擺在周三 (15 日) 邁入第 15 天，至今仍未見緩和，這場始於預算撥款的僵局，正從國會中的政治博弈延伸至經濟。儘管當前對金融市場未造成劇烈衝擊，但隱性影響正隨時間推移逐步顯性化。

美國陷「未知水域」！政府停擺今邁入第15天 引爆經濟與政策危機 誰買單？（圖：Shutterstock）

目前，約 60 萬名聯邦政府員工仍處於無薪假狀態，其餘多數文職人員雖堅守崗位，卻也未收到當月薪水。白宮與國會辦公廳均確認，所有人員將在停擺結束後補發薪資，但短期收入中斷已引發基層員工的普遍焦慮。

‌



更重要的是，經濟層面的「變數」正在累積，經濟學家根據歷史經驗估算，政府每停擺一周，每季實質 GDP 成長率將被拉低 0.1 至 0.2 個百分點。若停擺能在季底前結束，部分產出損失有望在隔年一季回補，但若美國政府停擺持續至 10 月以後，對美國第四季經濟的拖累將更難逆轉。

上周末，川普透過 Truth Social 平台宣布將設法為現役軍人發放薪資，這批人員本應在周三領到薪水，卻因美國聯邦政府停擺陷入「無薪工作」困境。儘管目前尚不清楚當局動用了何種法律授權，但這項措施被視為緩解輿論壓力的重要嘗試，因軍人不滿若持續發酵，可能成為推動國會兩黨妥協的新痛點。

目前最迫切的風險是停擺對經濟數據收集與發布的連鎖衝擊。美國勞工部的勞工統計局已緊急宣布，下周五 (24 日) 將照常發布 9 月消費者物價指數 (CPI)，因數據採集工作在停擺前已完成，此舉可確保社會安全管理局獲取必要信息，推進年度生活成本調整。

但若停擺延到下星期，10 月數據收集將陷入困境：失業率、CPI 等核心指標依賴的調查樣本若不足，恐導致 10 月數據嚴重殘缺，甚至在極端情況下，勞工統計局與經濟分析局恐被迫跳過 10 月數據發布，直接銜接 11 月數據。

當前停擺與 2013 年 16 天停擺的情況高度相似。當年 10 月非農就業報告延後 18 天發布，CPI 樣本量僅達常規水準的 75%。若本次重演「資料斷檔」，聯準會 (Fed) 的決策依據將面臨前所未有的不確定性。

這對貨幣政策路徑的影響已開始顯現。停擺前，市場普遍預期 Fed 本月將再降息 1 碼，如今隨著停擺持續，市場更確信「後續需再加碼寬鬆」。

Fed 主席鮑爾周二 (14 日) 明確指出，本月降息計畫仍在推進，量化緊縮政策則可能已經接近尾聲。

近期發布的美國經濟數據也支撐鮑爾判斷。ADP 就業人數減少 3.2 萬，創 2023 年 3 月以來最差紀錄，芝加哥聯準銀行預估 9 月失業率微升至 4.34%，全球大型企業聯合會消費者信心調查顯示，家庭對勞動市場的悲觀情緒加劇。儘管 9 月核心 CPI 料將月增 0.27%，與今年前八月平均 0.25% 基本一致，但在缺乏新數據支撐的情況下，Fed 對經濟的判斷難以根本轉變。

更長遠來看，10 月資料空窗期將導致 11 月至 12 月迎來「資料洪流」，屆時將迎來 3 份就業報告、2 份 CPI 數據密集發布。這意味著，今年 12 月 Fed 會議將成為關鍵節點，屆時決策官員將擁有更完整的經濟圖景，市場目前維持 12 月再次降息 1 碼預期，但調整更可能發生在此次會議，而非本月會議。

美元走勢則陷入「短期支撐與中期承壓」的矛盾。一方面，停擺引發的避險需求與「數據真空」帶來混亂支撐；另一方面，經濟放緩與降息預期升溫的中期利空效應，將隨停擺時間延長逐漸壓倒短期利好。