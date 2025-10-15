〈OCP峰會〉英特爾全新GPU Crescent Island亮相 明年下半年送樣

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-15 13:02

英特爾 (INTC-US) 在此次 OCP 峰會中亮相全新資料中心 GPU，代號為「Crescent Island」，專為因應日益成長的 AI 推論工作負載需求而設計，具備高記憶體容量與高能源效率的運算效能，預計將於 2026 年下半年開始提供客戶樣品。

英特爾示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

英特爾首席技術長 Sachin Katti 表示，AI 正從靜態訓練轉向即時且無所不在的推論運算，而這股轉變由代理式 AI (Agentic AI) 所驅動。為有效擴展這類複雜的工作負載，需要能讓不同晶片各展所長的異質系統，並以開放的軟體堆疊為基礎。英特爾採用 Xe 架構的資料中心 GPU，將為客戶提供更高效能的運算空間與更高價值，以因應推論運算量的急速成長。

隨著推論成為 AI 的主要工作負載，成功的關鍵已不僅僅是強大的晶片，而是系統層級的創新。從硬體到調度管理，AI 推論需要以工作負載為核心、開放且靈活的架構，能整合多元的運算形式，並以開放、以開發者為中心的軟體堆疊，打造易於布署與擴展的系統。

英特爾在端到端解決方案方面具備獨特優勢，從 AI PC 到資料中心與工業邊緣，解決方案基於 Intel Xeon 6 處理器、Intel Gaudi 3 和 Intel GPU，具備 PCIe 靈活性與機架級設計，降低企業與雲端服務商的布署障礙。

英特爾透過針對效能、能源效率與開發者延續性的協同設計，並與 Open Compute Project (OCP) 等社群合作，英特爾讓 AI 推論能在最需要的地方無所不在地運行。

英特爾全新資料中心 GPU，代號「Crescent Island」，針對氣冷式的企業級伺服器進行功耗與成本最佳化設計，並具備大量記憶體容量與頻寬，專為 AI 推論工作流程而打造。

Crescent Island 採用 Xe3P 微架構，提供最佳化的效能與功耗比，配備 160GB LPDDR5X 記憶體。支援多種資料類型，非常適合「Token-as-a-Service」供應商與各類推論應用場景，也針對異質 AI 系統打造的開放且統一的軟體堆疊，目前正於 Arc Pro B 系列 GPU 上進行開發與測試，以便提前進行最佳化與版本迭代。