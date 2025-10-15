台股重回2萬7 外資續調節147億 三大法人賣超130.33億元

台股今 (15) 日雖然有美股回檔的陰影，但早盤由半導體、ABF 等概念股及大型權值股引導資金流向，台積電 (2330-TW) 在法說會前走勢頑強，收盤並以 1465 元改寫歷史新高，終場大盤收盤上漲 482.65 點，以 27275.71 點作收，市場成交值爲 5001.09 億元；三大法人合計賣超 130.33 億元。