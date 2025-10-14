鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-14 20:00

由於對經濟前景的樂觀情緒下降，以及對庫存過剩的擔憂加劇，美國小型企業信心在 9 月跌至 3 個月來的最低點。

調查：美國小企業樂觀情緒降至3個月低點 (圖:shutterstock)

周二 (14 日) 公布的數據顯示，全美獨立企業聯合會 (NFIB) 樂觀指數下降 2 點，至 98.8。在該指數的 10 個組成部分中，有 5 個下降，3 個保持不變。

從數據細節來看，未來展望令人擔憂。受訪的小企業主中，預計未來 6 個月業務狀況會更好的淨占比，僅有 23%，較 8 月份大幅下降了 11 個百分點。同時，認為自家庫存「太低」的淨占比，在過去一個月內創下了自 1997 年以來的最大跌幅，這與預期銷售量上升的百分比縮小同步發生。

除了前景放緩與庫存調整，通貨膨脹的焦慮感也明顯加重。報告指出，有 14% 的業主表示不斷上漲的成本是其營運中最大的問題，較 8 月份增加了 3 個百分點。

為應對成本壓力，計畫在未來 3 個月內提高價格的淨占比，攀升了 5 個百分點，達到 31%，這是自 6 月以來最大比例。

此外，反映企業對擴張時機信心下降的「不確定性指數」從 8 月上升了 7 點，達到 100，這是自 2 月以來最高，顯示認為現在是擴張好時機的企業主比例有所下降。

NFIB 首席經濟學家 Bill Dunkelberg 總結了當前的困境。他提到：「儘管大多數業主評估自家業務目前是健康的，但他們必須設法應對上升的通膨壓力、較慢的銷售預期，以及持續的勞動力市場挑戰。」