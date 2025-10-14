鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-14 15:57

渣打銀行首席投資辦公室（ CIO）今 (14) 日發布 2025 年第四季全球市場展望，預期在美國聯準會（Fed）重啟降息循環、全球主要經濟體同步祭出寬鬆政策的背景下，市場有望延續軟著陸格局。渣打 CIO 在資產配置上進一步上調黃金配置，看好黃金擁三大利多。建議投資人持續增持黃金，作為投資組合的避險與分散風險來源，並將其視為核心配置資產。

追不上金價飆漲速度 渣打CIO才上調目標價4100美元就漲破！看好3大利多續漲。（圖: shutterstock)）

國際黃金價格近期表現強勁，現價已站上 4150 美元，面對這波漲勢，渣打銀行財富管理處投資策略部主管劉家豪 今（14）日在「2025 第四季全球投資展望記者會」指出，「不管怎麼調整目標都難以追上它」，常是剛上調完目標價，沒多久就被「破關」，難以預測高點，但他也強調黃金「後市可期」。

劉家豪進一步分析黃金走強的三大核心動力，首先是貨幣政策寬鬆與美元走弱：市場預期聯準會今年將再降息 2 碼（50 個基點），未來 12 個月內共將降息 4 碼，使政策利率逐步下探至 3.25%。降息趨勢以及美元已邁入下行週期（預期未來 6-12 個月內美元指數將回落至 95），傳統上皆對黃金價格構成強勁支撐。

第三，動能交易追漲：當金價快速上漲時，金融市場的動能交易者開始入場追高。劉家豪解釋，從黃金 ETF 觀察，動能交易者加入推升行列，當投資人買入黃金 ETF 後，ETF 便會買入實體黃金，形成「漲被追」的動能循環，加劇了短期的上漲力道。