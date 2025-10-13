〈房產〉不僅全台年輕戶長暴增45萬人 衍生出「獨老宅」10年來也倍增

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-13 12:56

全台戶長卻變多還變年輕。統計全國與六都的戶長人數及平均年齡，今年首季全台戶長人數突破 971 萬人，與去年同期相比，暴增近 45 萬人；同時，高齡化問題難解，也衍生出「獨老宅」問題。住商機構盤整內政部資料，全台截至第一季為止，全台僅老年人口居住宅數達 85 萬宅，僅一名老人居住宅數達 65.5 萬宅，兩項數據相較 10 年前同期，都有將近翻倍成長。

不僅全台年輕戶長暴增45萬人，相對衍生出「獨老宅」10年來也倍增。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，這波「高齡海嘯」不僅衝擊社會結構，更將是未來房市供需的關鍵。

據內政部統計資料顯示，六都老年人口居住宅數近年明顯攀升，其中台北市達 11.6 萬宅，較 2016 年同期增加 71%；新北市老年宅則暴增至 16.5 萬宅，宅數為全台冠軍，且較 2016 年增幅達 107.6%；桃園市成長力道最驚人，截至今年老年宅達 6.7 萬宅，相較 2016 年同期增長 127.7%；台中市老年宅則增至近 8 萬宅，成長幅達 111.3%；南二都方面，台南市今年第一季老人宅上升至 6.7 萬宅，成長 76.9%；高雄市老年宅亦攀升至近 10.9 萬宅，成長 91.4%。

另據數據，在獨老宅部分，六都同樣呈現成長，其中今年第一季台北市獨老宅近 8.9 萬宅，較 2016 年同期成長 70.6%；新北市獨老宅激增至 13.1 萬宅，增幅 109.1%；桃園市為六都獨老宅成長力道最驚人縣市，截至今年第一季暴增至 5.2 萬宅，漲幅達 132.2%；台中市獨老宅則至 6 萬宅，成長 118.2%，漲勢次之；南部城市方面，台南市獨老宅達 5.1 萬宅，增長 84.3%；高雄市獨老宅亦上升至 8.4 萬宅，漲幅達 95.3%。

賴志昶分析，都會區人口眾多，隨著不可逆的老年化趨勢，區域此類老人宅、獨老宅數量亦普遍成長，其中尤以雙北以及高雄數量最多；至於桃園、台中以及新北此類有不少新興重劃區城市，不管是老年宅或獨老宅，漲勢竟都達翻倍成長，主因是區域近年來推案量大，年輕人口外移、分戶趨勢明顯，致使長輩獨居比例增加。