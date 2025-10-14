鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 09:32

中國商務部新聞發言人就近期美方宣布對華加徵關稅等限制措施答記者問，表示美方不能一邊要談，一邊威脅恐嚇提出新的限制措施，這不是美中相處正確之道。

美國宣布對華加徵關稅，中國商務部回應。（圖：新華網）

中國商務部新聞發言人周二（14 日）說，有記者問：近日美方官員稱，在得知中方對稀土等相關物項採取出口管制措施後，提出與中方進行通話，但中方推遲了這一建議。同時美方表示，雙方需要找到回到穩定局面的辦法。請問商務部對此有何評論？

中國商務部新聞發言人稱，中方注意到有關情況。近日中方已就美威脅對華加徵 100% 關稅等限制措施闡明了有關立場。中國商務部新聞發言人願重申，關於稀土等相關物項的出口管制措施，是中國政府依據法律法規，完善自身出口管制體系的正當做法。

中國商務部新聞發言人提到，中國作為負責任大國，始終堅定維護自身國家安全和國際共同安全，中國的出口管制不是禁止出口，對符合規定的申請將一如既往地予以許可，共同維護全球產供鏈安全穩定。

中國商務部新聞發言人表示，措施提出前，中方已通過雙邊出口管制對話機制通報美方。

中國商務部新聞發言人強調，反觀美方，長期泛化國家安全，濫用出口管制，對華採取歧視性做法。特別是中美馬德里經貿會談以來，美方持續新增一系列對華限制措施，嚴重損害中方利益，嚴重破壞雙方經貿會談氛圍，中方對此堅決反對。

中國商務部新聞發言人說，關於關稅戰、貿易戰，中方的立場一貫。打，奉陪到底；談，大門敞開。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，雙方合則兩利，鬥則俱傷。

中國商務部新聞發言人稱，過去四輪經貿磋商充分證明，中美在相互尊重、平等協商基礎上，能夠找到解決問題的辦法。雙方在中美經貿磋商機制框架下一直保持溝通，昨天還進行了工作層會談。