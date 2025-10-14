荷蘭核心子公司驟然「失控」 聞泰科技：半導體80%產能在中國

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-14 05:30

‌



中國半導體巨頭聞泰科技子公司安世半導體近日遭荷蘭政府與法院雙重管控。（圖：澎湃新聞）

據《財聯社》報導，荷蘭時間 2025 年 9 月 30 日，荷蘭政府以國家安全為由，對安世下達一份為期一年的凍結令，要求其資產、知識產權、業務和人員團隊在一年內保持現狀，不得進行任何調整。

‌



隨後，安世內部幾名外籍高層以執行行政令為由，自行組成危機管理委員會接管公司，並向阿姆斯特丹上訴法院企業法庭提交緊急請求，要求對公司啟動調查，採取臨時措施。

「簡單來說，目前的情況就是荷蘭政府通過行政令強行對安世按下了暫停鍵，荷蘭法院則指派了一名擁有決定權的臨時管家，配合少數外籍高層來負責管理安世，公司作為大股東的決策權和管理權暫時被擱置。」聞泰科技表示。

聞泰科技說，但公司作為股東的經濟收益權並未改變，安世產生的利潤仍然 100% 歸屬於上市公司，不會影響公司第三季併表。

聞泰科技將多點發力開展維權：從行政法角度去反擊荷蘭政府的行政令；從公司爭議和訴訟角度去應對企業法庭；根據兩國之間的雙邊投資保護協定，公司將就安世遭受的不公平待遇申請國際仲裁。

聞泰科技表示，公司近 80% 半導體業務產能都在中國，當前公司的首要任務是確保安世半導體業務穩定，重中之重是確保中國大陸業務的穩定。

目前聞泰科技正在評估中國供應鏈閉環的穩定性和連續性，「安世的技術實力、客戶關係還有營運韌性依然存在。客戶希望我們能夠保證供應穩定，但如果需要切換到國內的供應鏈直接進行銷售，他們也會盡力配合。」