鉅亨速報

營收速報 - 台新新光金(2887)9月營收239.48億元年增率高達236.79％

鉅亨網新聞中心


台新新光金(2887-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣239.48億元，年增率236.79%，月增率52.46%。

今年1-9月累計營收為946.81億元，累計年增率42.83%。

最新價為18.55元，近5日股價上漲1.64%，相關金融保險上漲0.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+102122 張
  • 外資買賣超：+103250 張
  • 投信買賣超：-7835 張
  • 自營商買賣超：+6707 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 239.48億 237% 52%
25/8 157.07億 78% 56%
25/7 100.72億 33% 69%
25/6 59.44億 -26% -13%
25/5 68.13億 1% -7%
25/4 73.33億 10% -5%

台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收台新新光金

