營收速報 - 台新新光金(2887)9月營收239.48億元年增率高達236.79％
鉅亨網新聞中心
台新新光金(2887-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣239.48億元，年增率236.79%，月增率52.46%。
今年1-9月累計營收為946.81億元，累計年增率42.83%。
最新價為18.55元，近5日股價上漲1.64%，相關金融保險上漲0.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+102122 張
- 外資買賣超：+103250 張
- 投信買賣超：-7835 張
- 自營商買賣超：+6707 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|239.48億
|237%
|52%
|25/8
|157.07億
|78%
|56%
|25/7
|100.72億
|33%
|69%
|25/6
|59.44億
|-26%
|-13%
|25/5
|68.13億
|1%
|-7%
|25/4
|73.33億
|10%
|-5%
台新新光金(2887-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
