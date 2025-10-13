鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-13 22:07

台新新光金控 (2887-TW) 今 (13) 日公布 2025 年 9 月自結稅後純益 75 億元，累計前 9 月稅後純益 260.4 億元，創歷年同期新高，每股稅後純益 (EPS)1.51 元。公司說明，依據國際財務報導準則第 3 號(IFRS 3，企業合併) 辦理合併後，對原新光金控子公司資產負債進行公允價值重估，並追溯調整自合併基準日 (7 月 24 日) 起至 9 月底的影響數，使 9 月金控層級損益同步反映相關調整。

台新新光金前9月賺260億元EPS 1.51元 合併會計調整影響獲利。(圖/台新新光提供)

台新新光金控指出，合併會計調整項目包括可辨認無形資產及金融資產攤銷、投資成本與避險成本差異調整、不動產折舊及保險負債攤銷等，目前僅為初步認定，後續將依外部專家報告進行最終評估。

子公司方面，台新銀行 9 月稅後純益 19 億元，累計稅後純益 154.6 億元，年增 10.7%，續創歷年同期新高，資產品質穩健，逾放比 0.15%、備抵呆帳覆蓋率達 819.36%。

台新人壽單月稅後純益 2.7 億元，主要受惠於投資收益表現，累計稅後純益 16.4 億元。台新證券 9 月稅後純益 2.4 億元，受市場波動影響，獲利較上月減少；累計稅後純益 15.1 億元，年減主要反映國際情勢動盪。

新光銀行 9 月稅後純益 7.5 億元，累計稅後純益 20.2 億元，若排除員工安置計畫費用影響，年增約 10%，資產品質維持穩健，逾放比僅 0.12%、覆蓋率達 1062%。