稀土限制令仍有轉圜？11月美中談判成關鍵 專家建議用優質股債「這樣」因應波動

中國擴大對稀土等關鍵技術的出口管制，立即引發美國強力反制，宣布將對所有中國產品加徵 100% 報復性關稅，使美中貿易衝突在原定 11 月談判前夕迅速升溫，震盪全球市場，台股今 (13) 日早盤亦下殺 800 餘點，後因川普釋出善意跌幅收至 378 點。面對這突如其來的不確定性，富達投資策略分析，儘管後續仍有轉圜空間，但建議投資人應保持審慎樂觀，以優質股債作為核心配置，並採取「全球分散」的布局策略，以規避短期波動，並聚焦美國以外的潛在投資機會。

本次衝突的爆發點始於中國商務部上週宣布，擴大對稀土及相關技術的出口限制，要求含有中國稀土的產品需申請許可，特別針對軍事和高階半導體應用。中國隨後將數家美國公司列入「不可靠實體清單」。

美國則迅速做出回應。10 日宣布將在維持現有懲罰性關稅的基礎上，對所有中國進口產品額外加徵 100% 關稅，並計劃於 11 月 1 日對關鍵軟體和飛機零組件實施新的出口限制。這一連串的報復行動，在原定 11 月 10 日談判到期日前迅速升級，引發市場恐慌，全球股市應聲重挫，避險資產如全球公債與投資級債則隨之走揚。

富達分析指出，儘管局勢迅速升溫，未來仍有轉圜空間。市場將密切關注 10 月底的 APEC 峰會，以及原定 11 月談判的結果。川普總統表示原定的元首會面並未破局，這暗示上週的激烈行動，很可能只是雙方在 11 月截止日前的談判策略，而非最終結果。

然而，本次中國發起稀土出口管制，明確表明美中貿易衝突短期內難以緩解，並暗示中國正積極衡量自身籌碼，企圖在談判中爭取更多讓步。在談判結果出爐前，風險性資產的波動性預計將會加劇。

在聯準會近期降息後，富達對戰術性資產配置轉向更正向的展望，已加碼股票並擴大對風險性資產的佈局。但對近期漲幅過大的美股維持「中立」態度，建議更看好美國以外地區的評價調升機會。

至於信用債： 由於評價偏高，特別是投資級債券，故對全球信用債維持「減碼」配置。針對政府債， 考量到成熟國家通膨黏著性以及市場對美國利率政策預期的調整，將政府債調整至「中立」立場。