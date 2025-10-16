稀土戰略佈局明年上路！經長強調：目標5年內供應國內1/3需求量

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 18:25

針對外界關注的輝達（NVDA-US）台灣總部選址、稀土戰略物資佈局，以及產業海外科學園區等議題，經濟部長龔明鑫今（16）日於部務會議前受訪說明。輝達總部選址陷入膠著，他強調經濟部要介入協調有困難，但已備妥替代方案，至於稀土戰略佈局，最快明年（2026 年）就可以開始啟動，目標 2031 年自製再生稀土產能，可以滿足國內 1/3 的需求量。

稀土戰略佈局明年上路！經長強調：目標5年內供應國內1/3的需求量。（鉅亨網資料照）

關於輝達總部選址，因雙方在 T17、18 協調上似乎陷入僵局，龔明鑫今 (16) 表示，這涉及到地方政府間的協調與解約、補償事宜，經濟部「沒有辦法介入」細節，其核心任務是確保輝達的台灣總部最終能留在台灣。

龔明鑫表示，雖然 17、18 號是輝達中意的地點，但為避免延宕，經濟部已備妥多個具備與 17、18 號基地「類似條件」的替代選項。他重申，會在這段時間內做好準備，將 10 月 24 日視為重要的節點，若原有方案未成，將啟動替代方案。

面對全球稀土供應鏈的不確定性，龔明鑫指出台灣是透過美、日、歐等國的材料或設備，間接使用到稀土，屬於國際供應鏈的一環。將密切關注國際間，特別是美國、日本等重要國家，如何合作共同面對這個問題。

國內應對方面，原先經濟部與環境部規劃在 2028 年推動循環經濟相關的稀土再精煉技術，從廢棄電器等產品中進行回收、分解及精煉。龔明鑫表示，由於事態有緊迫性，將力求提前啟動，期望最快明年（2026 年）就可以開始。該計畫的目標是希望到 2031 年（民國 120 年）的時候，國內的再生稀土產能可以滿足國內三分之一的需求量。

龔明鑫估計國內一年稀土需求量約為 1500 公斤。目前國內已有工研院等單位具備公斤級的實驗精煉技術，並且已有一些廠商表達了承接技術與發展相關產業的意願。

針對電電公會計畫推動的海外科學園區，龔明鑫透露，他近期赴菲律賓時，已與電電公會及工總一同考察了北呂宋（克拉克）一帶潛在的產業聚落地點。

龔明鑫表示，該地距離台灣僅約 1.5 小時飛行時間，交通便利且環境不錯，受到公會代表的高度認同。至於其他地區的佈局進度，歐洲方面主要聚焦於波蘭。未來也期望能搭配德國德勒斯登的台積電設廠，吸引供應鏈廠商到捷克、波蘭與德國邊界的三角地帶。