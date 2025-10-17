龔明鑫：輝達選址備案不遜北士科、稀土自給目標提前於2030年達500噸
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部長龔明鑫今 (17) 日在「經濟部產業競爭力輔導團啟動大會暨記者會」會後受訪，針對輝達 (NVDA-US) 總部選址，他強調輝達總部尋替代方案已備妥，條件不遜原規劃，針對國內經濟「冰火二重天」現象，以及稀土戰略物資等重大財經議題，亦提出說明與應對策略。
針對外界關注的輝達台灣總部選址議題，龔明鑫證實，在台北市決策受阻後，政府正積極尋求替代地點，以滿足輝達在台設廠的條件與期望。他強調，這些正在評估中的替代方案，在條件上並不遜於原先規劃的台北士科 T17/18 區域。
據傳，國產署正將台北松南地區及新北林口產業園區文件翻譯成英文供輝達參考，但龔明鑫表示，提供其他土地選項與 T17/18 的協商持續進行，兩者並無因果關係。
對於今天中經院上調 2025 年經濟成長率預估至 5.4%，顯示科技業出口強勁，但同時面臨傳產（傳統產業）疲弱的「冰火二重天」擔憂，龔明鑫指出，科技產業在 AI 趨勢帶動下表現強勁的趨勢仍將持續。
面對傳產及中小企業受到的衝擊，經濟部已啟動「產業競爭力輔導團」，並感謝立法院通過特別預算，將大力支持傳產利用此時機進行轉型升級。政府目標是讓傳產迎頭趕上，避免科技與傳產表現嚴重失衡。
在稀土戰略物資方面，龔明鑫指出，台灣作為國際供應鏈的需求方，將配合美、日等盟國共同應對全球挑戰。
為強化國內稀土自主能力，他強調，原訂 2028 年啟動的循環經濟及技術開發計畫將提前至明年（2026 年）開始實施。透過工研院的技術開發並輔導廠商投入回收精煉，目標將國內稀土自給自足的能力提前至 2030 年達成需求量的 1/3。
以目前國內每年約 1,500 公噸的需求量估算，屆時國內再生稀土產能將可達到 500 公噸，確保關鍵物資的供應安全。龔明鑫表示，此目標希望能在 2030 年或更早達成。
