龔明鑫：輝達選址備案不遜北士科、稀土自給目標提前於2030年達500噸

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-17 17:28

‌



經部重磅宣示：輝達選址備案「不遜」北士科！稀土自給目標提前於2030年達500噸。（鉅亨網資料照）

針對外界關注的輝達台灣總部選址議題，龔明鑫證實，在台北市決策受阻後，政府正積極尋求替代地點，以滿足輝達在台設廠的條件與期望。他強調，這些正在評估中的替代方案，在條件上並不遜於原先規劃的台北士科 T17/18 區域。

‌



據傳，國產署正將台北松南地區及新北林口產業園區文件翻譯成英文供輝達參考，但龔明鑫表示，提供其他土地選項與 T17/18 的協商持續進行，兩者並無因果關係。

對於今天中經院上調 2025 年經濟成長率預估至 5.4%，顯示科技業出口強勁，但同時面臨傳產（傳統產業）疲弱的「冰火二重天」擔憂，龔明鑫指出，科技產業在 AI 趨勢帶動下表現強勁的趨勢仍將持續。

面對傳產及中小企業受到的衝擊，經濟部已啟動「產業競爭力輔導團」，並感謝立法院通過特別預算，將大力支持傳產利用此時機進行轉型升級。政府目標是讓傳產迎頭趕上，避免科技與傳產表現嚴重失衡。

在稀土戰略物資方面，龔明鑫指出，台灣作為國際供應鏈的需求方，將配合美、日等盟國共同應對全球挑戰。

為強化國內稀土自主能力，他強調，原訂 2028 年啟動的循環經濟及技術開發計畫將提前至明年（2026 年）開始實施。透過工研院的技術開發並輔導廠商投入回收精煉，目標將國內稀土自給自足的能力提前至 2030 年達成需求量的 1/3。