稀土管制恐引漲價潮？龔明鑫：強化稀土再精煉技術、拉高戰略物資儲存量因應

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-15 16:40

經濟部長龔明鑫今（15）日出席「2025 零碳永續高峰論壇」後受訪，針對美中貿易戰再度聚焦於稀土議題，他表示，雖然稀土問題對台灣的影響目前屬於間接性質，但政府將會密切觀察情勢發展，並與國際間同步協調，共同應對可能帶來的挑戰。除持續追蹤國際市場動態，政府並與國內相關產業公協會保持溝通，同時也考慮透過強化稀土的回收再精煉技術，或增加戰略物資的儲存量，以提升國內產業的韌性。

稀土管制恐引漲價潮？龔明鑫：強化稀土再精煉技術、增加戰略物資儲存量因應。（鉅亨網資料照）

龔明鑫指出，美中兩國當前談論的重點主要集中在稀土方面，而稀土作為高效率磁鐵和精密設備的關鍵原料，應用於高科技產業，因此美中的管制與競爭將對全球稀土供應鏈產生影響。中國大陸實施稀土出口限制後，已導致國際市場價格上漲，這對需要高速馬達的無人機和電動車等產業的關鍵零組件原物料供應影響較大。

儘管市場對漲價效應有所擔憂，龔明鑫說明，稀土在整體產品成本中的佔比相對較小，因此雖然漲價難免，但短期內尚不至於引發全面性的物價上漲，是否會進一步擴大影響仍有待觀察。

為確保台灣供應鏈的穩定與產業安全，經濟部已在戰略物資採購上建立多邊且分散的供應鏈，以降低單一國家政策變動的風險。龔明鑫強調，面對美中在稀土上的角力，台灣將採取謹慎態度，持續追蹤國際市場動態，並與國內相關產業公協會保持溝通。同時也考慮透過強化稀土的回收再精煉技術，或增加戰略物資的儲存量，以提升國內產業的韌性。