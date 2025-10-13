鉅亨研報 2025-10-13 14:59

一、從威脅到溫和：TACO 訊號火速出現

【時事觀點】川普態度大轉彎！TACO訊號閃現，美中談判要轉暖了嗎？(圖:shutterstock)

全球市場陷入恐慌之際，川普卻在 10 月 12 日突放軟調，罕見以友善語氣稱「美國想幫助中國，而非傷害中國」。市場立刻解讀為「TACO」訊號（Trump Always Chickens Out），意指他在關鍵時刻總會退讓。副總統范斯與美貿易代表也同步釋出「關稅尚未生效」的安撫訊息，使得市場預期本週情緒將轉趨穩定。原本預料台股週一恐重挫千點的悲觀情緒，瞬間被這波意外的轉折化解。

‌



二、稀土管制與關稅風暴：半導體鏈最大受害者

就在市場鬆口氣前，中國 10 月 9 日祭出稀土出口新制，全面強化原料、技術與設備的出口管制。稀土作為 AI 晶片、EUV 光刻機、風電設備的重要材料，中國掌控全球九成精煉產能，幾乎壟斷高階科技關鍵供應。另一方面，川普在 10 月 10 日宣布自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，部分總稅率高達 130%。這場雙重夾擊重創美中科技鏈，ASML、台積電、三星、美光等關鍵廠商都難以倖免。

三、四大變數牽動市場：台積電法說成關鍵

隨著 TACO 訊號出現,美股期貨盤前止跌反彈,道瓊與標普期貨同步上揚,顯示資金開始回補。但市場焦點仍聚焦四大事件:10 月 16 日台積電法說會是否釋出稀土影響細節、10 月底 APEC「習川會」是否登場、11 月 1 日關稅是否落地,以及中國 11 月與 12 月的稀土管制是否如期實施。若任一項變數出現轉折,可能