凱基：科技業處強勁上升周期 拉回是健康調整

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-13 12:24

‌



台股今 (13) 日隨著美股回檔，盤中修正約 500 點上下，凱基投顧對此表示，AI 相關企業對台股整體盈餘的貢獻度已超過 60%，AI 股的盈餘上修足以扭轉台股整體的盈餘走勢，台灣科技產業正處於一個強勁的上升週期，為股市提供堅實的基本面支撐，震盪多屬於「漲多拉回」的健康調整。

凱基投顧看台股震盪多屬於「漲多拉回」的健康調整。(鉅亨網資料照)

圖表：凱基投顧提供。

‌



凱基投顧預期，在 AI 股的帶動下，台股今明兩年的盈餘展望向上調整，今年台股整體盈餘預估從年增 10% 上修至年增 11%，2026 年則從年增 11% 升至年增 17%。

而深入探究 AI 供應鏈盈餘上修的動力來源，除了 Amazon 這類超大型雲端服務供應商的訂單增長，Oracle、CoreWeave、Nebius 等中小型雲端服務供應商 (CSP) 正扮演著越來越重要的角色，為 AI 基礎設施的擴張注入新動能，也為台灣供應鏈帶來更多元化的訂單來源。

更重要的是，這些中小型 CSP 近期陸續與 OpenAI、Meta、Microsoft 等 AI 產業巨頭簽訂長期合約，對台灣的 AI 供應鏈而言，意味訂單的穩定性與可預測性都大幅提升，降低未來盈餘預估的不確定性。

凱基投顧認為，從估值面來看，台股在盈餘加速成長的背景下，本益比的適度擴張是合理的，這反映了市場對未來成長性的正向預期，而非泡沫化徵兆，儘管市場在短期內仍可能面臨震盪，潛在的風險因素包括川普政策帶來的不確定性、美國聯準會利率政策的變數及股價在經歷一段漲幅後的技術性修正需求，但只要盈餘上修的趨勢不變，這些震盪多屬於「漲多拉回」的健康調整，而非趨勢反轉的訊號。