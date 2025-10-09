外資由賣轉買44億元 連14買超台新新光金近30萬張 連三賣台積電

台股今 (9) 日在台積電衝高帶動下，指數一度大漲 400 點，衝上 27463.12 點新高，終場漲點略為收斂至 238.24 點，以 27301.92 點作收，成交量 5643.3 億元。其中外資買超 44.51 億元，並大買台新新光金 5.4 萬張，已連 14 買，買超 29.5 萬張。