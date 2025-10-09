外資由賣轉買44億元 連14買超台新新光金近30萬張 連三賣台積電
鉅亨網記者吳承諦 台北
台股今 (9) 日在台積電衝高帶動下，指數一度大漲 400 點，衝上 27463.12 點新高，終場漲點略為收斂至 238.24 點，以 27301.92 點作收，成交量 5643.3 億元。其中外資買超 44.51 億元，並大買台新新光金 5.4 萬張，已連 14 買，買超 29.5 萬張。
觀察三大法人今日動向，合計買超 79.15 億元，其中外資由賣轉買，買超 44.51 億元；投信賣超 25.69 億元，呈連 5 賣；自營商買超 60.33 億元，呈連 7 買。
外資大舉買超台新新光金 5.4 萬張，也敲進三檔金融股，凱基金 1.8 萬張、國泰金 1.6 萬張、富邦金 1.2 萬張，並買超華邦電 3.9 萬張、聯電 3.8 萬張、群益台灣精選高息 00919 3.2 萬張，也買入神達 2.9 萬張、群創 2.4 萬張、中石化 1.7 萬張。
外資主要賣出力積電 4.7 萬張，也賣超南亞科 1.8 萬張，及三檔 ETF，元大高股息 0056 1.4 萬張、元大台灣 50 0050 1.4 萬張、國泰台灣領袖 50 00922 1.2 萬張，並賣超第一金 1.1 萬張、友達 9179 張，也賣超鴻海 8488 張、東元 8329 張、長榮航 8088 張。此外，賣超今天創新高的台積電 1502 張，累計本周三個交易日賣超共 2.36 萬張。
投信大舉敲單南亞科 8586 張，也敲進南亞 5113 張、華通 2409 張、南電 2131 張，並買入元大台灣 50 0050 1900 張、定穎投控 1716 張、緯創 1582 張，也買超台玻 1395 張、華邦電 948 張、華新 898 張。
投信主要調節中信金 9115 張，也賣超聯電 6560 張、國泰金 3390 張、英業達 1452 張，並賣出遠東新 1422 張、富邦金 1317 張、鴻海 1302 張，也賣超力成 1209 張、冠德 1047 張、萬海 1016 張。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈台股盤後〉台積電推高台股漲238點再刷新天價 周線連七漲噴漲3537點
- 〈台股開盤〉攻高無極限 台積電飆風再起 漲400點再創27463點新高
- 〈台股盤前要聞〉外資2天提款台積電310億、台幣連3貶、緯創Q3營收年增逾倍
- 外資轉賣超140億元 兩個交易日提款台積電逾310億元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇