〈台塑四寶業績〉9月營收2好2壞 南亞受惠電子材料需求強勁、年月雙增最優

台塑 (1301-TW) 四寶今 (13) 日公布 9 月營收，其中南亞 (1303-TW) 電子材料產品因網通、伺服器需求穩定，客戶面對材料漲價趨勢，積極備貨帶動業績增加，單月營收 221.72 億元，月增 6.3%、年增 3.5%，為四寶之首。台塑 140.18 億元、月增 7%、年減 15.8% 次之，台化 (1326-TW) 及台塑化 (6505-TW) 9 月營收分別為 230.69 億元、524.95 億元，雙雙為年月雙減。

南亞表示，9 月四大產品營收皆比 8 月成長，合計月增 13.2 億元，其中化工產品因德州 EG 銷售增加，部分 8 月訂單跨月裝運出口，致交運量提高; 電子材料則受惠網通、伺服器需求穩定客戶面對材料漲價趨勢，在十一假期前積極備貨，帶動營收增加; 聚酯產品則因下游進行秋冬備胚，提高購買量，塑膠產品，因中國車用皮等民生需求回暖，營收也有成長。

台塑 9 月營收月增 7％，年減 15.8%，9 月液碱銷售量比上 (8) 月增加 6.8 萬噸，為台塑 9 月配合液鹼外銷客戶船期安排，部分訂單改至 9 月出貨增加營收。

台化則是月減 0.6%、年減 16.1％。主要是 SM 下游需求不佳，產銷量減少 2.7 億元，另 PIA 產銷調度，部分中國客戶改由龍德廠出貨帶動銷售增加，至於台化寧波受惠 PTA-6 設備異常檢修結束後投產，銷售增加，加上台化客戶 8 月提前下單備貨，銷售減少，售價方面，苯酚同業減產降載，行情緩升；ABS 加強拓銷高價規格產品，平均售價上漲；其餘產品因需求疲弱，行情弱勢盤整。