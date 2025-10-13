鉅亨網編輯林羿君 2025-10-13 11:09

全球最大記憶體晶片商三星電子預計週二（14 日）公佈 2025 年第三季初步財報。市場分析師普遍預期，受惠伺服器需求回升及記憶體晶片價格上漲，三星第 3 季獲利有望創下自 2022 年以來的同期新高。

AI熱潮推升晶片價格 三星Q3獲利可望創三年同期新高。(圖:shutterstock)

根據 LSEG SmartEstimate 對 31 位分析師的預測，在 7 月至 9 月期間，三星電子營業利益有望達到約 10.1 兆韓元（約 71.1 億美元），較去年同期成長 10%。這項強勁的復甦主要歸功於全球客戶對記憶體晶片的庫存重建，以及伺服器需求的激增。

傳統晶片價格飆升 抵銷 HBM 疲軟影響

第三季獲利復甦的主要動力，來自於傳統記憶體晶片價格的顯著上漲。市場對記憶體晶片的需求，尤其來自超大規模企業對 ChatGPT 等人工智慧（AI）相關服務的持續投資，為通用伺服器帶來了更大的工作負載。

根據 TrendForce 的數據，部分用於伺服器、智慧型手機和個人電腦的 DRAM 晶片價格，在第三季較去年同期飆漲 171.8%。這股傳統晶片價格的強勁漲勢，有效地抵銷了高頻寬記憶體（HBM）晶片銷售相對疲軟的影響。

儘管整體獲利看好，但分析師指出，三星在供應最新一代 HBM 晶片給輝達仍存在明顯延遲，成為其獲利增長和股價表現的潛在隱憂。

HBM 晶片對 AI 發展至關重要，它們透過垂直堆疊設計來優化功耗並高效處理海量資料集。然而，三星最新的 12 層 HBM3E 產品近期才剛通過輝達的認證測試。相較之下，主要競爭對手 SK 海力士和美光早已通過認證，並從 AI 驅動的需求中獲得了更大的市占率。

重磅合作提振市場信心 股價創歷史新高

不過，近期一系列的重大合作協議，正在顯著提振市場對三星晶片業務的信心。

本月早些時候，三星與 OpenAI 宣布合作，為其「星際之門」（Stargate）專案提供記憶體晶片。分析師預期，OpenAI 與三星主要客戶之一 AMD 的 AI 晶片協議，也將間接使三星受益。

同時，三星與電動車巨頭特斯拉達成的價值 165 億美元的代工協議，不僅強化了市場預期，也顯示其代工晶片製造業務有望贏得更多大型科技公司的訂單。

受這些利多消息推動，三星股價自 7 月宣布與特斯拉合作以來已上漲逾 43%，今年以來漲幅超過 70%。上週五盤中，三星股價一度達到 94,500 韓元，創下歷史新高。