鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-12 22:00

美國投資大師 巴菲特（Warren Buffett） 領軍的波克夏 (BRK.A-US) 在日本股市的布局再創新高。

巴菲特持續加碼日本商社！波克夏在日本股市投資突破300億美元。(圖：REUTERS/TPG)

根據最新資料，該公司持有的日本五大「綜合商社」：伊藤忠商事（Itochu）、丸紅（Marubeni）、三菱商事（Mitsubishi）、三井物產（Mitsui） 與住友商事（Sumitomo）總市值已突破 300 億美元，而巴菲特似乎仍在持續加碼投資。

巴菲特於 2020 年 8 月 30 日、他 90 歲生日當天，首次公開披露波克夏 (BRK.B-US) 已持有五大商社各約 5% 的股份，當時投資總值約為 63 億美元。

隨著近年日本股市強勁上漲與波克夏的長期加碼，截至目前總市值已升至 310 億美元，漲幅高達 392%。

其中，各商社股價漲幅介於 227% 至 551% 之間，而部分增持行動仍可能尚未完全披露，顯示波克夏對日本投資市場的信心持續增強。

巴菲特持股三井、三菱超 10% 波克夏成為最大股東

巴菲特最近更是公開承認，波克夏對日本商事其中兩家公司的持股比例已超過 10%。

最新資料顯示，截至 9 月 30 日，巴菲特旗下的保險子公司 National Indemnity 持有 三井物產 2 億 9204 萬 4900 股，市值約 71 億美元，持股比例達 10.1%，正式成為三井物產最大股東。

這一數字相較今年 3 月的 9.7%（約 2 億 8540 萬股） 增加了 2.3%。三井物產在 10 月 10 日的新聞稿中證實了這項資訊。

此前兩週，三菱商事也透露波克夏持股比例已從 3 月的 9.7% 上升至 10.2%。

市場分析指出，隨著這兩家商社突破 10% 門檻，其餘三家，包括伊藤忠商事、丸紅與住友商事的持股比例也可能陸續跟進。

巴菲特：日本商社被低估、投資將長期持有

巴菲特在 2020 年投資初期就曾表示，他看好日本商社的原因在於「當時股價相對利率而言，實在便宜得令人難以置信」。

同年，巴菲特曾向五大商社承諾，波克夏不會在未經允許的情況下將持股提高至 10% 以上。

然而，在 2024 年 2 月的年度股東信中，他透露五家公司已同意「適度放寬持股上限」，讓波克夏得以進一步加碼。

巴菲特強調：「隨著時間推進，大家可能會看到波克夏在這五家公司的持股比例都有所增加。」