隨著新能源汽車滲透率持續攀升，輪胎產業正經歷一場「性能革命」，車輛自重增加帶來的承重考驗、無引擎噪音下胎噪凸顯的痛點，以及低滾阻延長續航的需求，共同構成了對新輪胎技術的多重挑戰。

新能源汽車戰火燒到輪胎圈！外資憑藉靜音自修復技術卡脖子 陸本土品牌急突圍（圖：Shutterstock）

在這場技術競逐中，中外品牌正以靜音、自修復等核心能力為抓手，爭奪新能源汽車時代的市場話語權。

外資品牌率先搶佔科技高地。普利司通的 B-SILENT 靜音綿技術與 B-SEAL 自修補技術已涵蓋高階產品線，針對性解決新能源汽車胎噪問題，馬牌輪胎則依托 3D 降噪系統及鑽石級胎面橡膠鞏固靜音優勢。

今年 9 月 25 日，普利司通在上海 BMW 體驗中心舉辦品牌日活動上釋放技術高端化訊號。剛履新的普利司通（中國）董事總經理黑木稔強調，中國高端乘用車市場是核心戰略方向，集團將化變革為機遇，以信賴品牌為目標，提升高端業務質量。

普利司通 ENLITEN® 技術透過分子級材料優化，實現滾動阻力降 20%、耐磨性提 30%，已應用於 TURANZA 泰然者 ®6 EV 等新能源配套胎，並藉 Formula E 2026-2027 賽季獨家供應商身份，以賽道技術進軍民用產品。

此外，需求端變化正重塑產業格局。除靜音剛需外，輪胎大尺寸化、智慧化趨勢興起，「80 後」、「90 後」車主期待輪胎成為車輛數據入口，推動品牌研發智慧功能。

通路端亦同步革新。普利司通推出終身保固服務，並仰賴抖音、微信拓展線上通路，優化年輕消費者體驗。黑木稔透露，中國市場通路創新已反向影響全球策略，未來將向其他地區推廣。