鉅亨網編輯林羿君 2025-10-13 16:00

美股牛市已經走了三年，12 日迎來三週年紀念日，但若想「牛」下去，就得趕快讓更多類股加入上漲行列。

美股牛市滿三歲 想續命必須更多類股跑起來。(圖:shutterstock)

標普 500 指數於 2022 年 10 月 12 日觸底後開啟了本輪牛市，在此期間飆升了 83%，市值增加約 28 兆美元。CFRA Research 的數據顯示，儘管上周五 (10 日) 因川普總統威脅對中國加徵 100% 關稅而引發拋售潮，使得漲幅略微回落，但該指數在過去 12 個月內仍上漲了 13%，是牛市第三年平均漲幅的兩倍。

華爾街資深人士、CFRA 首席投資策略師斯托瓦爾 (Sam Stovall) 指出，二戰以來的 13 輪美股多頭市場中，有 7 輪持續至了第四年，平均累計漲幅為 88%。而本輪多頭市場僅用三年便基本達成此目標，並使標普 500 指數的本益比達到 25 倍，創下了牛市第三年的歷史最高紀錄。

斯托瓦爾說：「我從未見過這種情況。」

美股牛市度過「三歲生日」固然可喜，但當前，市場多空雙方正展開激烈辯論：美股漲勢是否已過快過猛？

斯托瓦爾表示，2026 年美股可能面臨嚴峻考驗，原因在於高昂的本益比、關稅與經濟憂慮，加之明年適逢美國中期選舉年，政策不確定性通常會加劇市場波動。

他補充道：「但歷史經驗顯示，市場尚未過度樂觀到註定失敗的地步（over its skis）。這只是意味著近期的漲幅需要盡快恢復到合理水準。」

部分華爾街專業人士也擔憂於一些潛在的基本面變數。投資人上週五已見識到這種衝擊力，川普一則關稅貼文，就令標普 500 指數暴跌，創下自 4 月 10 日「對等關稅」恐慌以來最差的單日表現。

此外，美國政府停擺、聯準會降息路徑未明，以及 14 日開始由摩根大通等大型銀行拉開序幕的第三季財報季，都將帶來不確定性。

Crewe Advisors 合夥人 Louise Goudy Willmering 表示，鑑於市場上漲速度如此之快，如果企業釋放出任何成長方面的擔憂，本財報季可能會引發市場波動。

關鍵風險：上漲股票集中度過高

另一個關鍵風險是本輪市場上漲的集中度過高。過去三年間，美國科技巨頭持續引領美股漲勢，輝達股價飆漲 1500%，Meta 則上漲超過 450%，但很多股票表現落後。

以標普 500 指數的等權重版本為例，此版本不區分成分股公司規模，自 2022 年 10 月以來，其表現落後於市值加權版本達 21 個百分點。彭博社彙編的數據顯示，這是自 1990 年代以來牛市開始以來表現最差的一次。在此之後的三次多頭市場中，均持續了三年，到第 36 個月時，等權重標準普爾 500 指數平均比主要基準指數高出 24 個百分點。

富達投資全球宏觀主管蒂默 (Jurrien Timmer) 表示，這種情況很不尋常，因為通常情況下，牛市會在最初幾年隨著聯準會降息以支持經濟發展而擴大參與範圍。

但這次的情況卻截然相反，聯準會在 2022 年實行了升息來抑制通膨。，導致市場集中度加劇。如今被稱為「七巨頭」的科技巨頭在標普 500 指數中的權重佔比已創紀錄地高達約三分之一。

不過，知名股市多頭、《保爾森觀點》通訊作者 Jim Paulsen 指出，目前很少有專業投資人預測熊市 (即股市自高位持續下跌 20% 以上) 將至因聯準會在情況惡化時很可能出手幹預。他押注市場參與度將向等權重股和小型股擴散，「在經歷了三年的巨額上漲之後，過程中或會有幾次震盪」。

保爾森強調：「別與聯準會或市場走勢對抗。」