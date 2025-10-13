鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-10-13 10:30

以太幣 (ETH)周日 (12 日) 一度強力反彈至 4028 美元，日內漲幅逾 8%，一掃前日跌破 3700 美元的陰霾，而以太幣儲備公司 BitMine 董事長 Tom Lee 面對這波市場回調在周日受訪時稱仍看多以太幣，並認為這次回調是良性的洗盤過程。

以太幣強彈逾8%！BitMine逢低掃貨12.8萬枚：回檔是健康洗盤 市場未發生結構性轉變（圖：Shutterstock）

Tom Lee 指出，以太幣自今年 4 月以來累計上漲 36%，這次回檔是早就該發生的事。

他引述 Fundstrat 自 1990 年以來的統計數據指出，VIX 單日飆升超過 25% 後的一周到一個月內，風險市場的平均報酬率通常會轉正。

Lee 認為，這次劇烈波動並非來自市場的結構性轉變，因此並不能判定為熊市訊號，而是市場去槓桿的良性洗盤過程，是多頭上攻過程中的一次短暫休息。

Tom Lee 還說，儘管此次市場的清算規模空前巨大，但即便中美貿易關係可能會繼續惡化，也並不能瓦解過去一年市場上漲的三大動力，即 AI、華爾街對加密貨幣的持續採用及聯準會 (Fed) 重新開啟降息周期。因此，市場的多頭趨勢並沒有被顛覆，觸底後仍會再迎來上漲。

根據 Lookonchain 最新數據，在周日市場清洗中，BitMine 錢包地址的確在不斷加碼以太幣，共買入 12 萬 8718 枚，耗資 4.8 億美元。