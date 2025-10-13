川普飛往以色列 將向以色列議會發表演說

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-13 07:47

‌



據《路透社》報導，美國總統川普周日（12 日）乘坐「空軍一號」飛往以色列，並計劃在以色列議會發表演說，隨後前往埃及，參加「沙姆沙伊赫和平峰會」。

美國總統川普。（圖：Shutterstock）

「戰爭結束了，你們要明白這一點。」川普說道。當被問及中東的前景時，川普表示：「我認為中東將走向正常化。」

‌



川普定周一抵達以色列，在以色列議會發表演說，然後前往埃及參加「沙姆沙伊赫和平峰會」。巴勒斯坦總統阿巴斯也會出席峰會。

以色列和哈瑪斯在加薩地帶停火周日進入第三天，預計以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯將被釋放。數以千計的巴勒斯坦人正繼續向北，前往加薩城，這裡是以色列過去兩個月襲擊的重點地區，他們希望此次停火能夠結束戰爭。

以色列總理尼坦雅胡當日在電視演說中表示：「明天是一條新道路的開始。一條建設之路，一條治愈之路，我希望，也是一條團結人心之路。」

以色列總理辦公室發言人貝德羅西安說，以色列預計被扣押人員將於周一清晨開始釋放，20 名活著的被扣押人員將被一起釋放。

貝德羅西安稱，如果被扣押人員被提前釋放，以色列已做好接收準備。在被扣押人員釋放之後，哈瑪斯將移交其餘 28 具死亡被扣押人員的遺體。

根據停火協議，哈瑪斯應在周一中午之前釋放剩餘被扣押人員。以色列人質協調員赫希 9 日表示，將成立一個特別工作組，幫助尋找哈瑪斯無法找到的任何死亡被扣押人員的遺體。