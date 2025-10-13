川普再掀保護主義風暴！紐西蘭小國急尋活路 專家建議加入「這組織」對沖「美國優先」

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-13 10:20

在美國總統川普推行保護主義、衝擊國際秩序的背景下，全球地緣政治格局正經歷劇烈震盪，紐西蘭奧克蘭大學全球研究計畫負責人 Chris Ogden 副教授在《南華早報》撰文指出，像紐西蘭這樣的小國亟需調整外交策略，以「對沖」方式應對不確定性，而加入金磚國家也許是個關鍵選項。

（圖：Shutterstock）

Ogden 在周日 (12 日) 刊出的文章中表示，隨著經濟與外交重心加速向亞洲及「印太地區」轉移，替代性多邊機制的重要性日益凸顯，其中金磚集團的崛起尤為突出。這個最初由中國、俄羅斯、印度、巴西、南非組成的合作機制，歷經十餘年發展已從區域性對話平台成長為全球經濟治理的重要力量。

去年初，沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、伊朗、衣索比亞加入後，金磚成員國擴及 10 國，涵蓋更廣泛的新興市場與開發中國家。

金磚國家的崛起不僅是數量擴張，更體現在硬實力與制度性影響力的提升，該集團成員國國土面積佔全球 26.46%(擴員後增至 36%），人口占 41.93%(擴員後達 48.5%)，2023 年經濟總量佔全球 39%，遠超過 G7。

資源儲備方面，金磚掌握全球 72% 的稀土、43.6% 的石油產量及 78.2% 的煤炭儲量，經濟與戰略價值不言而喻。

2014 年成立的金磚銀行更直接挑戰西方主導的世界銀行、國際貨幣基金 (IMF) 體系，為發展中國家基建與永續發展提供融資選擇。

Ogden 在文中指出，金磚國家的核心邏輯是「共識與團結」，而非脅迫，該集團 2012 年《德里宣言》便提出「提升新興國家在全球治理中的代表性」，目標直指多極化世界。

在川普「美國優先」政策加劇國際不確定性之際，金磚透過集體行動為成員國提供抗風險能力。對紐西蘭這類依賴貿易的小國而言，加入金磚不僅能拓展經貿網絡，更能對沖美國政策波動帶來的衝擊。

儘管紐西蘭與俄羅斯、伊朗等國關係可能引發顧慮，但 Ogden 指出，紐西蘭已與中國簽署自貿協定、加入亞投行，均未產生「負面後果」，加入金磚無需退出其他多邊機制，反而是務實拓展外交空間的舉措。

他指出，印尼、哈薩克、馬來西亞等多國已透過成為夥伴國或正式成員參與金磚合作，紐西蘭亦可循此路徑。無論是申請正式加入，或是先以夥伴國身分參與峰會與政策協商，都能逐步深化與金磚的連結。

目前，金磚國家正從「對話平台」轉型為「行動主體」，擴員後的經濟規模、資源控制及制度創新 (如金磚銀行)，使其成為全球南方的核心代表。

對紐西蘭而言，加入金磚不僅是外交選項，更是應對「美國優先」衝擊、為印太地區崛起預先準備的戰略選擇。