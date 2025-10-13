鉅亨網編輯林羿君 2025-10-13 06:50

美國副總統范斯呼籲中國，在最近不斷升級的貿易戰中「選擇理性的道路」，並稱川普總統手中握有更大的籌碼。

范斯稱美國手握更多籌碼 呼籲中國要「理性」。(圖:shutterstock)

范斯在福斯新聞的《週日早晨期貨》節目上表示：「這將是一場微妙的較量，很大程度上取決於中國如何回應，如果他們以極具攻擊性的方式回應，我向你保證，美國總統的牌中國多得多。然而，如果他們願意保持理智，那麼美國也會採取同樣的態度。」

范斯這番言論，是對中美政策「以牙還牙」的最新表態，這場衝突已經削弱了市場信心，並在川普與習近平稍晚可能在南韓會面前，增加了困惑與不確定性。

川普 10 日宣布，他將對中國商品加徵 100% 的關稅，並從 11 月 1 日起限制某些美國關鍵軟體出口，同時也暗示可能暫停飛機零件的出口。但川普也表示，他已選定 11 月作為談判日期。

川普說：「我們得看看會發生什麼。這就是我把日期定在 11 月 1 日的原因。我們拭目以待吧，」

中國商務部周日 (12 日) 發布聲明回應，美國應當停止以更高的關稅來威脅中方，並敦促雙方進一步談判，以解決懸而未決的貿易爭議。

過去一周，中國宣布了新的稀土出口管制和其他措施，導致緊張局勢加劇，儘管其中一些措施要到 11 月才會生效，或者可能不會廣泛實施。

范斯表示，他已在週六和週日與川普進行通話，川普稱「很珍惜與習近平建立起來的友誼」，但他補充道：「我們握有很大的籌碼。 我的希望，我知道也是總統的希望，是我們不必動用這些籌碼。」

他進一步指出，如果中方選擇把全世界都拒之門外的路線，切斷全球對他們某些產品的獲取，那麼這份來之不易的良好關係將會受到嚴重的威脅和衝擊！

今年春天，全球兩大經濟體展開一場急速升級的貿易戰，雙方的關稅分別至少上調至 125%，隨後達成協議，將關稅降至目前的水準，即中方對美貨徵收 10% 關稅，以及美方在原有基礎上，對中國進口商品合計徵收 30% 關稅。

范斯最後強調：「我們將在未來幾週內，見證中國的選擇：是想與我們開戰，還是願意保持理智。我衷心希望他們能選對這條理智之路！」