鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-13 04:00

中國呼籲美國停止以提高關稅相威脅，敦促進一步談判解決懸而未決的貿易問題，並表示，如果華盛頓堅持對北京採取措施，中國將毫不猶豫地報復。

中國警告美國停止關稅威脅 否則將報復。(圖:shutterstock)

美國總統川普 10 日宣布，將從 11 月 1 日起對中國商品加徵 100% 的關稅，並對「所有關鍵軟體」實施出口管制。此前幾個小時，川普還威脅取消即將與中國國家主席習近平舉行的會晤。

此舉發生的背景是，中國日前採取了一系列行動，包括對美國船隻加收新的港口費用、對高通啟動反壟斷調查，並公布對稀土及其他關鍵材料出口的全面新出口限制措施。

中國商務部 12 日表示，這些是防禦性舉措，並指責美國自 9 月兩國在馬德里談判以來，短短 20 多天內再度新增多項限制措施，包括將多家中國企業列入出口管制與特別指定名單，並啟動針對中國海事、物流及造船業的 301 調查。

中國商務部批評，美國的舉措「損害磋商氣氛」，呼籲美國糾正錯誤做法，以對話解決分歧，強調「不願打貿易戰，但也不怕打」。還強調「動不動就用高關稅威脅，不是對華正確相處之道，如果美方一意孤行，中方將堅決採取相應措施，維護自身合法權益。」