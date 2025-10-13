鉅亨網新聞中心 2025-10-13 09:10

‌



《金融時報》報導，最近幾個月來，美國一直在暗中幫助烏克蘭對俄羅斯能源設施發動遠程打擊，以削弱俄羅斯經濟，迫使俄羅斯坐到談判桌前。

逼普丁回談判桌！傳美國暗助烏克蘭 攻擊俄能源設施。(圖:shutterstock)

根據多名熟悉該行動的烏克蘭和美國官員說法，美國共享的情報使烏克蘭得以對遠離前線的俄羅斯重要能源資產實施打擊，其中包括多家煉油廠。官員稱，這是一項旨在削弱俄方經濟實力的協調行動。

‌



報導還指出，美方情報部門在任務規劃過程中為烏克蘭提供支持，包括航線設計、飛行高度、打擊時機和任務決策等，以幫助烏克蘭的遠程「一次性攻擊無人機」規避俄方防空系統。而美國「密切參與策劃的各個階段」。

俄羅斯 2022 年 2 月侵略烏克蘭的戰爭仍持續進行中，俄方本月曾表示，在俄烏衝突爆發後，美國「顯然」定期向烏克蘭提供情報，包括支持對俄羅斯能源目標的打擊。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）當時指控華府和北大西洋公約組織（NATO）定期向基輔當局提供情報。

自今年夏天開始，這種先前未曾曝光的情報支援已加強。美國尚未承認直接參與了烏克蘭襲擊俄羅斯能源設施的行動。 7 月份，在美烏兩國領導人通話後，美國高精準度情報開始向烏方提供。

路透社本月稍早曾報導指出，美方將向烏克蘭提供有關俄羅斯腹地能源基礎設施的情報，因為美方正在考慮是否向烏克蘭提供可用於襲擊此類目標的遠程飛彈。美國官員表示，美國也要求北約盟國提供類似的支持。

烏克蘭總統澤倫斯基 11 日說，他在與美國總統川普的一次「積極和富有成效」的通話中討論了俄羅斯對烏克蘭能源系統的襲擊。 「我們討論了加強我們防空能力的機會，以及我們正在努力確保這一點的具體協議。」