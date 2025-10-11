蘋果加速強化AI布局？收購Prompt AI技術與頂尖人才即將談成！

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-11 18:20

蘋果 (AAPL-US) 正在進行最後階段談判，計畫收購電腦視覺新創公司 Prompt AI 的核心技術及團隊人才，以進一步強化公司的 AI 技術與智慧產品開發能力。

蘋果收購Prompt AI技術與頂尖人才即將談成。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNBC》報導，Prompt AI 的領導層在週四（9 日）的全員會議上向員工透露了這項收購交易細節，並表示未加入蘋果的員工將面臨減薪，但鼓勵他們申請公司內其他職缺。

Prompt AI 成立於 2023 年，當年完成由 AIX 與 Abstract Ventures 領投的 500 萬美元種子輪融資。

Prompt AI 由知名 AI 研究員、加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）博士 Tete Xiao 擔任執行長、柏克萊 AI 研究實驗室（BAIR）創辦人 Trevor Darrell 則擔任總裁。

會議中，管理層表示，投資人將在這筆交易中獲得部分回報，但「無法完全收回投入資金」。

此外，Prompt AI 員工被要求在公告前避免對外透露蘋果的收購計畫，包括在求職或向親友更新情況時。

據會議內容，Prompt AI 也曾接觸過其他潛在收購方，包括特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克的 xAI 與 Neuralink。

Prompt AI 旗下旗艦應用程式 Seemour 能連接家庭監控攝影機，提供先進功能，如辨識特定人物、寵物或其他物件，並傳送警報或文字描述異常活動。

Xiao 在員工會議中指出，儘管技術與 Seemour 應用運作良好，但商業模式不理想，因此 Seemour 將正式退役，使用者資料也將受到刪除與隱私保護。

小型收購成蘋果、矽谷常態

為了加強 AI 技術研發，矽谷科技巨頭近年來透過人才收購方式積極吸納 AI 人才，藉此強化研發並降低法規風險。

不過，與近期 Meta 投資 143 億美元收購 Scale AI 及 Google 24 億美元收購 Windsurf 團隊相比，蘋果對 Prompt AI 的收購規模相對較小。

《CNBC》指出，蘋果歷來都避免大型收購，半世紀以來最大交易為 2014 年以 30 億美元收購 Beats Electronics。

然而，分析師指出，蘋果在 AI 領域進展緩慢，部分原因即是不願進行大型收購。

今年至今為止，蘋果股價下跌了 2%，遠遠落後於主要指數，是科技巨頭中表現最差的。