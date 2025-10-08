iPhone17升級有感！10檔海外全產業股票ETF搶沾「蘋果光」
鉅亨網記者陳于晴 台北
蘋果 iPhone17 系列硬體升級有感，上市初期便吸引大眾目光，受矚程度超越以往。根據摩根大通報告顯示，美國市場對新款 iPhone 的需求持續增長，約 71% 的美國市場消費者表示有意在 2025 年購買新 iPhone，這比例高於 2024 年的 68 % 與 2023 年的 63%，顯示潛在換機潮正在醞釀。隨著新品接連登場，成分股含有蘋果的股票型 ETF 也成為投資人關注焦點，其中，國泰全球品牌 50(00916-TW) 及凱基全球菁英 55(00926-TW) 以持有逾 15% 蘋果權重，位居海外 ETF 前二。
除了 iPhone17 系列，蘋果亦計畫在明年上半年推出一系列新品，包括 iPhone 17e、新款入門版 iPad，以及更新版的 MacBook，新品一波接一波，為蘋果的中長期表現增添更多想像空間。
市場法人表示，海外股票型 ETF 中，成分股含蘋果的共有 22 檔，布局全產業而非聚焦科技單一主題的則有 10 檔，分別為：00916、00926、平衡凱基美國 TOP(00980T-TW)、保德信全球藍籌 (009810-TW)、統一美國 50(009811-TW)、元大 S&P500(00646-TW)、永豐美國 500 大 (00858-TW)、台新標普 500(009806-TW)、復華 S&P500 成長 (00924-TW) 及國泰美國道瓊 (00668-TW)。
其中，近一周表現較亮眼的是 009810 及 00926，含蘋果權重分別為 10.7% 及 15.4%。隨著蘋果新品商機可期，具「蘋果光」標的長線多方優勢明顯、後市可期。
市場法人認為，隨著美國關稅政策逐步穩定，市場焦點重新回歸基本面，全球貿易環境展現穩健態勢，科技產業仍是當前資金動向首選。除了 AI 仍為股市投資主軸，iPhone 17 憑藉硬體升級所帶來的吸引力，加上近期訂單與出貨期延長等供需訊號，都被視為推動蘋果股價上揚的有利因素。
隨著降息循環啟動，企業資金成本降低，能跟上市場趨勢變化且布局涵蓋不同產業的股票 ETF，在優勝劣敗的產業輪動中，較能保持機動；順應市場變化、有別於單一產業大雜燴的升級版海外股票型 ETF，將是投資人掌握趨勢題材的好選擇。
布局全產業且掌握蘋果商機的海外股票型 ETF
|股票代號
|股票名稱
|蘋果權重 (%)
|近 1 週表現 (%)
|00916
|國泰全球品牌 50
|15.5
|0.191
|00926
|凱基全球菁英 55
|15.4
|1.06
|00980T
|平衡凱基美國 TOP
|12.91
|0.287
|009810
|保德信全球藍籌
|10.7
|1.593
|009811
|統一美國 50
|10.34
|0.817
|00646
|元大 S&P500
|6.5
|0.55
|00858
|永豐美國 500 大
|6.12
|0.812
|009806
|台新標普 500
|5.93
|0.966
|00924
|復華 S&P500 成長
|5.146
|0.944
|00668
|國泰美國道瓊
|3.24
|0.097
資料來源：CMoney。資料日期：2025/10/7
