鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-08 09:37

‌



蘋果 iPhone17 系列硬體升級有感，上市初期便吸引大眾目光，受矚程度超越以往。根據摩根大通報告顯示，美國市場對新款 iPhone 的需求持續增長，約 71% 的美國市場消費者表示有意在 2025 年購買新 iPhone，這比例高於 2024 年的 68 % 與 2023 年的 63%，顯示潛在換機潮正在醞釀。隨著新品接連登場，成分股含有蘋果的股票型 ETF 也成為投資人關注焦點，其中，國泰全球品牌 50(00916-TW) 及凱基全球菁英 55(00926-TW) 以持有逾 15% 蘋果權重，位居海外 ETF 前二。

iPhone17升級有感！10檔海外全產業股票ETF搶沾「蘋果光」。(圖:shutterstock)

除了 iPhone17 系列，蘋果亦計畫在明年上半年推出一系列新品，包括 iPhone 17e、新款入門版 iPad，以及更新版的 MacBook，新品一波接一波，為蘋果的中長期表現增添更多想像空間。

‌



其中，近一周表現較亮眼的是 009810 及 00926，含蘋果權重分別為 10.7% 及 15.4%。隨著蘋果新品商機可期，具「蘋果光」標的長線多方優勢明顯、後市可期。

市場法人認為，隨著美國關稅政策逐步穩定，市場焦點重新回歸基本面，全球貿易環境展現穩健態勢，科技產業仍是當前資金動向首選。除了 AI 仍為股市投資主軸，iPhone 17 憑藉硬體升級所帶來的吸引力，加上近期訂單與出貨期延長等供需訊號，都被視為推動蘋果股價上揚的有利因素。

隨著降息循環啟動，企業資金成本降低，能跟上市場趨勢變化且布局涵蓋不同產業的股票 ETF，在優勝劣敗的產業輪動中，較能保持機動；順應市場變化、有別於單一產業大雜燴的升級版海外股票型 ETF，將是投資人掌握趨勢題材的好選擇。

布局全產業且掌握蘋果商機的海外股票型 ETF

股票代號 股票名稱 蘋果權重 (%) 近 1 週表現 (%) 00916 國泰全球品牌 50 15.5 0.191 00926 凱基全球菁英 55 15.4 1.06 00980T 平衡凱基美國 TOP 12.91 0.287 009810 保德信全球藍籌 10.7 1.593 009811 統一美國 50 10.34 0.817 00646 元大 S&P500 6.5 0.55 00858 永豐美國 500 大 6.12 0.812 009806 台新標普 500 5.93 0.966 00924 復華 S&P500 成長 5.146 0.944 00668 國泰美國道瓊 3.24 0.097