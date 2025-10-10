鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-10 13:30

根據分析師 Jeff Pu，蘋果 (AAPL-US) 計畫在 2026 年的摺疊 iPhone 以及 iPhone Air 系列中擴大使用鈦金屬材質。iPhone Air 將採用鈦金屬，而摺疊 iPhone 則將採用鈦鋁混合材質。

分析師：蘋果iPhone Air 2將延用鈦金屬、摺疊iPhone採鋁鈦混合。(圖：蘋果)

根據 Pu，即將推出的 iPhone Air 2 將延續前代的高級設計，採用鈦金屬機身框架，以防止彎曲並維持堅固又輕巧的特性，顯示蘋果將採取穩健策略，並非進行大幅度的外觀革新，而是延續已被證實的設計技術。

Pu 指出，蘋果並未打算重新定義 iPhone Air 系列，而是強化現有設計。鈦金屬材質將繼續成為 iPhone Air 2 的核心元素，不僅提供更高的結構耐用性，也保持輕量化設計以提升使用舒適度。

Pu 認為，這種做法將有助於蘋果將 iPhone Air 2 定位為 Pro 機型之下一款可靠且注重性能的選擇。

不過，報告中未提及外觀大幅改變，而是強調漸進式更新，符合 Air 系列設計本身已經相對新穎的現實。同時，分析師也列出一些可能的改進，例如：

第二顆超廣角鏡頭

第二個揚聲器

新型電池技術

這些功能尚未獲官方確認，但反映出蘋果可能提升使用體驗的方向。

iPhone Air 系列已成為蘋果標準機與 Pro 機之間的橋樑，兼具高級材質與平衡性能。若 iPhone Air 2 確定採用鈦金屬框架，蘋果也展現了對其設計語言的信心，同時為 Air 系列提供比其他機型更佳的耐用性。

預計 iPhone Air 2 將於 2026 年秋季亮相，屆時將揭露更多設計與功能細節。

蘋果摺疊 iPhone 18 Fold 將採混合設計

與此同時，Pu 還認為，蘋果即將推出的 iPhone 18 Fold，則傳將採用鈦金屬與鋁合金混合的框架。

然而，另一位知名分析師郭明錤則指出，摺疊 iPhone 可能會使用鈦金屬與不鏽鋼。

他猜測，摺疊 iPhone 鉸鏈將由不鏽鋼與鈦金屬製成，而機身框架則將使用鈦金屬。郭明錤還認為，部分鉸鏈零件將採用 Liquidmetal，以進一步提升耐用性。

傳聞摺疊 iPhone 展開後厚度僅約 4.5 毫米，比 iPhone Air 更薄，因此需要鈦金屬框架以防止彎曲問題。iPhone Air 採用鈦金屬框架後，多次彎曲測試證明其耐用性極佳。

不過，Pu 並未完全說明鈦金屬與鋁合金的具體使用方式。外媒猜測，蘋果將採用混合金屬化合物製作整體框架，或是在框架不同部位分別使用鈦金屬與鋁合金。

外媒指出，通常鈦合金中會少量添加鋁，兩者也可按比例混合使用。由於鈦金屬比鋁重，蘋果可能會將鈦金屬用於承受壓力的框架部位，其他區域則使用鋁合金以減輕重量。