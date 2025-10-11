鉅亨網編譯段智恆 2025-10-11 03:00

委內瑞拉反對派領袖馬查多 (Maria Corina Machado) 周五 (10 日) 榮獲 2025 年諾貝爾和平獎，成為首位獲此殊榮的委內瑞拉人。諾貝爾委員會讚揚她在專制統治下持續為自由奮鬥，但美國白宮批評這一決定「政治化」，因美國總統川普 (Donald Trump) 近期曾公開表示自己更應得此獎。

委內瑞拉反對派領袖馬查多獲諾貝爾和平獎 白宮批評政治操作(圖：REUTERS/TPG)

反對派領袖獲獎 成拉美第六人

‌



58 歲的馬查多出身工業工程師，自 2000 年代以來長期活躍於反對派陣營，並在 2024 年因法院裁決而被禁止參選總統，無法直接挑戰執政逾 12 年的馬杜洛 (Nicolas Maduro)。她目前仍在躲避追捕。

馬查多在與諾貝爾委員會秘書哈普威金 (Kristian Berg Harpviken) 的電話中激動表示：「天啊，我無法言語。我只是眾多委內瑞拉人的一份子，這是整個社會的成就，不只是我。」

聯合國人權事務高級專員辦公室隨後也對此表示歡迎，稱這是對委內瑞拉人民追求自由與公平選舉願望的肯定。根據紀錄，馬查多是第六位來自拉丁美洲的和平獎得主。

白宮批評 政治因素引爭議

白宮發言人張振熙 (Steven Cheung) 在社群平台 X 表示，川普才是「持續締造和平協議、結束戰爭並拯救生命的人」，並批評諾貝爾委員會「將政治凌駕於和平」。就在諾貝爾獎宣布前數日，川普才宣布推動加薩走廊的停火與人質協議取得突破，但委員會表示決定已在此之前做出。

川普多次公開強調自己應得獎，尤其在其政府強硬對抗馬杜洛政權、同時強化對委內瑞拉毒梟與走私活動的打擊之後。他甚至對國會表示，美國已與委內瑞拉境內毒品集團處於「非國際性武裝衝突」狀態。

不過，學者普遍認為，委員會頒獎給馬查多展現了其獨立性，不會被領袖或輿論壓力左右。挪威國際事務研究所 (NUPI) 研究主任雷拉 (Halvard Leira) 指出：「這顯示委員會不會因政治人物的主張而動搖。」

能否出席頒獎典禮仍成疑問

今年的和平獎將於 12 月 10 日在奧斯陸頒發，總獎金為 1,100 萬瑞典克朗 (約 120 萬美元)。目前尚不清楚馬查多是否能親自赴會，若遭阻止，她將與 1975 年的沙卡洛夫 (Andrei Sakharov)、1983 年的華勒沙 (Lech Walesa)、1991 年的翁山蘇姬 (Aung San Suu Kyi) 等人並列，成為無法出席典禮的獲獎者之一。

委員會主席弗里德內斯 (Joergen Watne Frydnes) 表示，希望這一獎項能鼓舞委內瑞拉反對派，持續推動和平轉型。他強調：「我們希望這能賦予反對陣營新的能量，繼續從獨裁走向民主的努力。」

國際人權觀察組織美洲部主任艾斯特拉達 (Juanita Goebertus Estrada) 也指出，這將進一步加強全球對馬杜羅政府的壓力。