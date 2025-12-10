賴清德稱樂意幫助解決大陸經濟問題 國台辦回應！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-10 11:25

賴清德總統說樂意幫助解決大陸面臨的經濟問題，大陸國務院台辦發言人陳斌華周三（10 日）對此表示，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論。

賴清德稱樂意幫助解決大陸經濟問題。（圖：Shutterstock）

國台辦周三上午舉行例行記者會，記者提問：賴清德日前接受《紐約時報》採訪時提到，樂意幫助中國、共同合作，解決中國面臨的經濟問題，希望大陸「不應考慮如何擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧得更好」，請問發言人對此有何評論？

陳斌華對此表示，賴清德信口開河、自不量力，企圖靠玩數字遊戲誤導輿論、欺騙民眾。

陳斌華說，今年以來，大陸主要經濟指標良好，新質生產力積極發展，改革開放不斷深化，展現出強大活力和韌性。大陸前三季度 GDP 超過人民幣 101.5 兆元，較去年同期成長 5.2%，增量約 4 兆元，三個季度的增長量就達到台灣經濟總量八成以上。

陳斌華指出，預估今年全年台灣 GDP 不如大陸多省 GDP，真不知賴清德哪裡來的自信？

賴清德日前以特邀貴賓身分接受《紐約時報》「DealBook Summit」視訊專訪時表示，目前中國的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會達到 7.37%，但根據國際金融機構推測，中國的經濟成長率大概 4% 多而已。