賴清德：明年國防預算增加將厚植軍工產業 加速打造「台灣之盾」
今 (10) 日為雙十國慶日，總統賴清德也在上午國慶大典上宣示，台灣明 (2026) 年度的國防預算將依照北約標準，超過全國年度 GDP 的 3%，也會在 2030 年前，達到 GDP 的 5%，以加速打造「台灣之盾」(T-Dome)，持續投資國防創新科技、與先進國家軍工產業合作，也厚植國防與軍工產業的實力。
賴清德今日發表就職後的第二次國慶演講。他表示，政府將在今 (2025) 年底提出國防特別預算，明年預算將超過 GDP(國內生產毛額) 的 3%，展現守護國家的決心，而國防支出的增加並非漫無目的，是有應對的明確必要，也是發展國防產業的動力。
賴清德指出，透過新的國防預算增加，我們要達成三大目標：
第一，加速打造「台灣之盾」(T-Dome)，建構台灣分層防禦、高度感知、有效攔截的嚴密防空系統，為台灣編織保護國人生命財產安全的防護網。
第二，加強引進、結合高科技及 AI 技術，建構智慧化防禦作戰體系，發揮不對稱戰略的嚇阻效能。
第三，持續投資國防創新科技，與先進國家軍工產業合作，厚植國防與軍工產業的實力，透過在地研發、設計、生產製造，深化本土供應鏈。
賴清德強調，台灣可以加速產業升級，強化軍備韌性、提升國防工業能量，進而成為友盟信賴的安全合作夥伴，共同排除紅色供應鏈，為自由民主國家建立國防信任。過去一年，台灣透過「總統府全社會防衛韌性委員會」凝聚政府與民間、中央與地方更強大的力量，並整合災防與防衛，強化軍民之間的協作能力，全面提升對各項危機的應變能力。
