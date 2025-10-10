花蓮重建有「靠山」！經部攜家電衛浴業者捐贈及優惠一表看 元大、三陽再捐300輛機車

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-10 12:35

為全力協助花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖受災地區加速復原重建，經濟部產業發展署（產發署）積極整合產業界資源，昨（9）日宣布啟動「災區優惠購買方案」。此方案集結衛浴設備、汽車與機車共 16 家知名廠商，針對災區居民提供多項暖心優惠與實質支援，旨在減輕居民回復正常生活的經濟負擔，共同展現公私協力、關懷災區的力量。

花蓮重建有「靠山」！經部攜家電衛浴業者捐贈及啟動「優購方案」元大 三陽加碼捐300輛機車。（鉅亨網資料照）

衛浴廠商：助家庭修繕，提供優惠折扣

針對受災居民的家庭修繕需求，和成欣業、電光企業、凱撒衛浴、毅太企業等 4 家衛浴大廠共同推出具體優惠，協助居民迅速修復居家環境。其中，毅太企業更額外捐贈馬桶及浴櫃面盆各 20 組。

品牌 優惠內容 捐贈 / 其他
和成欣業 (HCG) 全系列馬桶、臉盆及龍頭產品 2.5 折優惠 -
電光企業 (ALEX) 馬桶、臉盆及龍頭提供 2.5 折優惠 -
凱撒衛浴 (CAESAR) 馬桶、臉盆及龍頭提供 2.5 折優惠 -
毅太企業 (ITAI) 馬桶、臉盆及龍頭提供 2.5 折優惠 捐贈馬桶及浴櫃面盆各 20 組

汽機車廠商：購置與維修優惠，加速代步工具復原

為協助災區居民修復及購置交通工具，12 家汽機車大廠展現企業社會責任，推出多項購車與維修優惠，大幅減輕交通工具復原的壓力。

品牌 優惠內容舉例 KYMCO 光陽 多款車型提供優惠價，如 GP125 鼓煞版優惠價約 4.75 萬元 (原價 5.8 萬) SYM 三陽 迪爵等多款車型特別優惠，如活力 VIVO 125 鼓煞版優惠價約 4.95 萬元 (原價 6.45 萬) YAMAHA 山葉 JOG、勁豪等車款優惠價格與零件折扣，如 JOG 優惠價約 5.1 萬元 (原價 6.9 萬) 其他 SUZUKI 台鈴、宏佳騰、PGO 摩特動力等亦提供優惠

企業愛心加碼：金融與機車大廠捐贈 300 輛代步車

行政院東部服務中心指出，元大金控主動投入救災，聯合捐贈光陽 GP125 100 輛及三陽 VIVO125 100 輛。三陽工業董事長吳清源再加碼捐贈 WOO115 100 輛，合計共捐贈 300 輛機車。這些物資將由中央協調分配予受災民眾，後續將與商發署家電捐贈活動採公開抽籤方式分配，確保資源公平送達。

協助製造業者加速復工：最高 20 萬元補助

為協助災區內製造業者加速復工，產發署同步啟動「生產設備及設施復原補助措施」，提供災後復原設備調校及生產設施修繕補助，每家最高可達 20 萬元。補助對象涵蓋行政院公告災區內之製造業業者（含納管工廠），範圍包括機器設備修復、調校及生產場域設施修繕等費用。