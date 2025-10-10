花蓮重建有「靠山」！經部攜家電衛浴業者捐贈及優惠一表看 元大、三陽再捐300輛機車
鉅亨網記者張韶雯 台北
為全力協助花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖受災地區加速復原重建，經濟部產業發展署（產發署）積極整合產業界資源，昨（9）日宣布啟動「災區優惠購買方案」。此方案集結衛浴設備、汽車與機車共 16 家知名廠商，針對災區居民提供多項暖心優惠與實質支援，旨在減輕居民回復正常生活的經濟負擔，共同展現公私協力、關懷災區的力量。
衛浴廠商：助家庭修繕，提供優惠折扣
針對受災居民的家庭修繕需求，和成欣業、電光企業、凱撒衛浴、毅太企業等 4 家衛浴大廠共同推出具體優惠，協助居民迅速修復居家環境。其中，毅太企業更額外捐贈馬桶及浴櫃面盆各 20 組。
汽機車廠商：購置與維修優惠，加速代步工具復原
為協助災區居民修復及購置交通工具，12 家汽機車大廠展現企業社會責任，推出多項購車與維修優惠，大幅減輕交通工具復原的壓力。
|品牌
|優惠內容舉例
|KYMCO 光陽
|
多款車型提供優惠價，如 GP125 鼓煞版優惠價約 4.75 萬元 (原價 5.8 萬)
|SYM 三陽
|
迪爵等多款車型特別優惠，如活力 VIVO 125 鼓煞版優惠價約 4.95 萬元 (原價 6.45 萬)
|YAMAHA 山葉
|
JOG、勁豪等車款優惠價格與零件折扣，如 JOG 優惠價約 5.1 萬元 (原價 6.9 萬)
|其他
|
SUZUKI 台鈴、宏佳騰、PGO 摩特動力等亦提供優惠
企業愛心加碼：金融與機車大廠捐贈 300 輛代步車
行政院東部服務中心指出，元大金控主動投入救災，聯合捐贈光陽 GP125 100 輛及三陽 VIVO125 100 輛。三陽工業董事長吳清源再加碼捐贈 WOO115 100 輛，合計共捐贈 300 輛機車。這些物資將由中央協調分配予受災民眾，後續將與商發署家電捐贈活動採公開抽籤方式分配，確保資源公平送達。
協助製造業者加速復工：最高 20 萬元補助
為協助災區內製造業者加速復工，產發署同步啟動「生產設備及設施復原補助措施」，提供災後復原設備調校及生產設施修繕補助，每家最高可達 20 萬元。補助對象涵蓋行政院公告災區內之製造業業者（含納管工廠），範圍包括機器設備修復、調校及生產場域設施修繕等費用。
產發署強調，此次方案充分展現公私協力精神，呼籲更多企業響應，共同為花蓮重建注入暖心力量。業者如有補助相關疑問，可撥打服務專線 0800-000-257 洽詢。
