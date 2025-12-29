鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-12-29 06:00

中共喉舌《新華社》周日（28 日）發文，表示這一年賴清德和民進黨當局謀「獨」挑釁言行變本加厲，阻撓禁限兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗。

《新華社》指出，近日台灣 2025 年度代表字票選結果揭曉，「罷」字獲選。2025 年民進黨策動的「大罷免」攪亂台灣社會，最終以慘敗收場。這一結果如同一記響亮耳光，重重打在賴清德、民進黨臉上，反映出民意對其操弄「抗中保台」、禍亂台灣社會的強烈不滿。

這一年賴清德及民進黨當局謀「獨」挑釁言行變本加厲，阻撓禁限兩岸交流合作，升高兩岸對立對抗，嚴重危害台海和平穩定。

「當前台海形勢複雜嚴峻，根源在於民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀『獨』挑釁，嚴重危害台海和平穩定。大陸堅定維護兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益，捍衛國家主權、統一和領土完整，展現挫敗任何形式『台獨』分裂圖謀的堅定意志、充分信心和強大能力。」南京大學台灣研究所所長劉相平說。

「台灣民意清晰可見，就是拒絕『抗中保台』政治操弄，期待兩岸走交流合作、和平發展之路。」上海東亞研究所研究員包承柯說，「賴清德當局冥頑不化，不知懸崖勒馬，必將被民意反噬，難逃加速垮台的結局。」

陸委會在本月 11 日表示，中共近年持續加大對台文攻武嚇、外交打壓及法律戰等複合性施壓，且不願正視中華民國存在的客觀事實，以僵化的政治思維處理兩岸事務。

陸委會說，當前兩岸關係的癥結是體制之爭，民主與專制不能相融，本會長期民調顯示台灣主流民意堅拒「一國兩制」，呼籲對岸務實面對中華民國與中華人民共和國互不隸屬的現實及台灣人民對自由民主的堅持，與我民選合法政府透過不設前提的溝通對話，化解分歧。