〈美股盤後〉美股漲勢暫歇 標普那指自歷史高點回落

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-10-10 05:44

‌



投資人消化聯準會官員談話與企業財報表現，科技股則暫時降溫，標普 500 指數週四 (9 日) 自早盤創歷史新高後回落，終場收低 0.3%。

美股漲勢暫歇 標普那指自歷史高點回落 (圖：REUTERS/TPG)

那斯達克下跌 0.1%，道瓊指數下挫 243 點。美國 10 年期公債殖利率上升 3 個基點至 4.14%，美元指數觸及 10 週高位，中東局勢降溫牽動油價下滑。

‌



市場聚焦聯準會 9 月會議紀錄與官員發言。被視為聯準會第 3 把交椅的紐約聯準銀行總裁威廉斯 (John Williams) 表示，勞動市場降溫可能讓聯準會今年有更多降息空間，但並不意味經濟將陷入衰退。他指出：「我個人預期今年利率會更低，但仍需視情況而定。」威廉斯強調，抑制通膨仍是首要任務，同時須避免勞動市場出現過度放緩。

根據會議紀錄，多數官員認為 2025 年內仍可能進一步降息，但意見分歧集中於通膨與就業的平衡。Capital Economics 指出，紀錄顯示多數決策者傾向將利率調回「中性水準」，以反映經濟下行風險。

以色列於 9 日宣布停火協議正式生效，哈瑪斯隨後也證實，將開始釋放人質，抑制一些避​​險需求，黃金價格略有下跌，但黃金價格仍接近歷史高點，日本財政狀況、美國政府持續關門，以及法國政治危機等擔憂仍支撐金價。

美股週四 (9 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 243.36 點，或 0.52%，收 46,358.42 點。

那斯達克指數下跌 18.752 點，或 0.08%，收 23,024.626 點。

S&P 500 指數下跌 18.61 點，或 0.28%，收 6,735.11 點。

費城半導體指數下跌 19.992 點，或 0.29%，收 6,840.204 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 50.96 點，或 0.31%，收 16,445.61 點。

標普 11 大板塊多收黑，僅必需消費品逆勢上漲 0.61%，但材料、工業與能源板塊重挫逾 1.3%，成為主要拖累。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌不一。Meta (META-US) 上漲 2.18%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.26%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.47%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.12%。

台股 ADR 血染一片。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.52%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.26%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.93%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.04%。

企業新聞

傳美商務部批准對阿拉伯聯合大公國 (UAE) 晶片出口執照，輝達週四寫下歷史新高，升 1.83% 至每股 192.57 美元。

台積電 ADR (TSM-US) 下滑 1.52% 至每股 299.88 美元，換算價為 1831.07 元，折溢價率達 27.16%。台積電第三季營收年增約 31%，AI 成為長期成長引擎，OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 表示，寧願依賴台積電擴大產能，而非暫時轉向英特爾代工。

達美航空與百事可樂揭開第三季財報季序幕。

達美航空 (DAL-US) 強升 4.29% 至每股 59.57 美元。達美航空公布經調整後每股盈餘 1.71 美元，營收為 166.7 億美元，並上調全年獲利預測至每股 6 美元，高於分析師預期的 5.80 美元，引領聯合航空等航空類股走高。

百事可樂 (PEP-US) 高漲 4.23% 至每股 144.71 美元 ，該公司公布第三季經調整後每股盈餘 2.29 美元，高於市場預期的 2.26 美元，營收達 239.4 億美元，也優於預期。同時，公司宣布任命 Steve Schmitt 2025 年 11 月 10 日起擔任執行副總裁兼財務長，他目前擔任沃爾瑪美國事業部執行副總裁暨財務長。

特斯拉 (TSLA-US) 收低 0.72% 至每股 435.54 美元。美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布調查該公司「全自動駕駛 (FSD)」輔助駕駛技術。官方指出，初步評估將針對 FSD 執行違反交通安全法規的駕駛行為之範圍、頻率與潛在風險，包括闖紅燈及變換車道駛入對向車流兩種情境。

稀土礦商 MP Materials (MP-US) 走高 2.41% 至每股 72.29 美元，消息指出中國進一步收緊高科技產品關鍵礦物出口管制。美國國防部近日已收購該公司價值 4 億美元的股份。

華爾街分析

Piper Sandler 分析師 Craig Johnson 認為，市場內部動能出現疲態，短期可能進入盤整。Bespoke Investment Group 則指出，即使在高檔買進，長期投資回報仍具吸引力，建議被動投資人維持紀律、勿過度思考。

隨第三季財報季展開，企業財報將決定美股漲勢能否延續。SoFi 策略師 Liz Thomas 表示：「若財報再度優於預期，市場將獲得更多支撐，即使估值偏高也能維持高位。」