迎接財報季 華爾街上調標普目標價 看好基本面實力

在投資者展望即將到來的財報季之際，美國股市周一 (6 日) 持續創高。市場正密切關注人工智慧 (AI) 熱潮、聯準會 (Fed) 寬鬆政策以及具韌性的經濟數據，是否能持續推動這場上漲趨勢。

儘管市場普遍擔憂政府可能關門以及對 AI「泡沫」的新一輪警告，但華爾街的策略師們普遍認為，美國股市在年底前仍有上漲空間，主要是基於「基本面實力」的支撐。

資深市場觀察家、Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 已將他對標普 500 指數的目標價調高回 7000 點。他將當前的漲勢描述為一場由企業盈利韌性以及聯準會降息提供的進一步支持所推動的「慢速熔漲」(slow-motion melt-up)。

Evercore ISI 的 Julian Emanuel 也呼應了這種看漲觀點，他維持了其 2026 年標普 500 指數 7750 點的基礎情景目標。更引人注目的是，他同時賦予了「泡沫情景」 30% 的可能性。在這個泡沫情景下，受資本市場加速和 AI 投資持續的驅動，標普 500 指數可能在明年底觸及 9000 點。

估值辯論與 AI 投資浪潮

華爾街策略師們認為市場仍處於牛市之中，但他們正準備迎接財報季的考驗，以判斷高昂的估值和 AI 帶來的樂觀情緒是否能站穩腳跟。

市場對 AI 的狂熱跡象已經浮現。這波 AI 支出浪潮引發了業界重量級人物的評論。上周，亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人 Jeff Bezos 形容當前的榮景是「一種好的泡沫」。他認為這種泡沫可以激發大規模的投資和創新，最終使更廣泛的經濟受益。

然而，高盛 (GS-US) 執行長 David Solomon 則表達了較為審慎的態度。他警告稱，儘管科技和刺激措施帶來的順風可能會讓經濟加速成長至 2026 年，但投資者不應對未來 12 到 24 個月內資本未能產生回報所導致的市場回檔感到意外。

市場關於是否正步入泡沫領域的爭論，是在當前估值遠高於歷史常態的背景下發生的。

根據 DataTrek Research 的數據，標普 500 指數的交易價格約為今年預期盈利的 25 倍。公司表示，這一水準「反映了對利潤將達到預期的完全信心 (甚至更多)」。這也暗示著，預計明年盈利將攀升 13%，並在 2027 年進一步增長 10%。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 指出，這意味著「高於歷史常態的估值是標普 500 指數進一步上漲的關鍵」。他補充道，未來兩到三年的「穩健盈利增長已經被計入股價之中」。換言之，這次上漲的大部分動力仍落在大型科技股的肩上。

財報季前景樂觀

在這樣的背景下，即將到來的財報季變得至關重要，其結果將有助於確定漲勢是否仍有基本面的支持。

高盛策略師 David Kostin 領導的團隊表示，考慮到本季度強勁的經濟數據和與人工智慧相關的旺盛需求，市場普遍預期的盈利預測現在「過於保守」。

摩根士丹利股票策略師 Mike Wilson 也表達了類似的看法。他認為，目前已具備條件，可以迎來自 2021 年以來投資者未曾見過的、正向的營業槓桿回歸。正向營業槓桿是指利潤增長速度快於營收增長。

Wilson 預測，積壓的需求加上自 2022 年以來勞動力成本增長的顯著降低，應能推動 2026 年的每股盈利 (EPS) 加速增長。此外，儘管一些投資者擔心明年通貨膨脹的回升可能會使聯準會的寬鬆路徑複雜化，但 Wilson 的看法不同。