投資級債新王誕生！AI企業佔比14% 背後藏1.2兆美元風險​ 專家：AI信貸崩潰比股災更致命​

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-10 08:01

‌



投資級債市新王誕生！AI企業佔比14% 背後藏1.2兆美元風險​ 專家：AI信貸崩潰比股災更致命​（圖：Shutterstock）

這一趨勢引發市場對信貸泡沫的警覺，分析師警告，若 AI 領域出現典範轉移，其信貸崩潰衝擊恐甚於股市暴跌。

‌



驅動這一債務膨脹的核心是 AI 基礎設施建設的龐大資本需求。過去 AI 基建多依賴企業自身現金流，如今卻演變為債務主導的「軍備競賽」。

甲骨文率先打破慣例，為搶佔雲端運算市場，以高達數千億美元槓桿擴張，倒逼亞馬遜、微軟、谷歌等巨頭跟進。

統計數據顯示，甲骨文債務權益比飆升至 500%，遠超過亞馬遜的 50%、微軟的 30% 等其他同業。

此前 OpenAI 承諾每年支付 600 億美元給甲骨文用於未建成設施，雖推升其股價漲 25%，卻也加劇債務負擔。

小摩分析師 Michael Cembalest 直指，甲骨文根本無法以現金流覆蓋此筆開支，必須透過股權或債務融資，本質是將行業從「現金流紀律競賽」推向「債務驅動擴張」。

債務風險背後，是 AI 基建的資金缺口隱憂。貝恩諮詢研究顯示，滿足 AI 需求每年需要大約 5000 億美元資料中心投資，相當於 2 兆美元年度營收才能支撐。即便企業將所有本地 IT 預算轉向雲端，並將 AI 節省的銷售、研發等成本（約佔預算 20%）再投入，仍短缺 8000 億美元。