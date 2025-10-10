從漲五成到跌9%！Netflix曾盼借「韓流」提振業績 股價漲勢卻因關稅跟馬斯克受阻
鉅亨網編譯陳韋廷
串流影音巨頭網飛 (Netflix) 網飛(NFLX-US) 股價在今年上半年憑藉強勁獲利與增長計畫一路飆升，累計上漲 50%，躋身那斯達克 100 指數成分股漲幅第四位，但進入下半年，漲勢突現停滯，兩起非常規風險事件引發投資者對其偏高估值的質疑，股價自 6 月底來累計下跌 9%，那斯達克 100 同期則上漲近 11%。
儘管今年上半年漲勢已讓不少投資者猶豫是否追入，兩大變數仍讓局勢複雜化；一，美國總統川普威脅對「所有在美國境外製作的電影」徵收 100% 關稅；二，特斯拉創辦人馬斯克因不滿網飛某部停播劇集主創的言論，呼籲粉絲取消訂閱。
亞當斯多元化股票基金高級投資組合經理 Cotton Swindell 表示，雖持有網飛，但「無法預知關稅最終結果，也不確定馬斯克的呼籲會否導致訂閱用戶驟降，市場情緒波動可能帶來影響」。網飛發言人未回應置評請求。
儘管風險事件擾動，網飛股價今年來仍累計上漲 36%，遠超特斯拉的 6.9% 與那斯達克 100 指數的 20%，但其估值處於高位，預期本益比約 37 倍，高於那斯達克 100 的 27.6 倍。
Prime Capital Financial 高級投資顧問 John Cervantes 認為，網飛是多數人核心訂閱服務，消費者價值幾乎不可替代，若這些問題構成重大阻力會令人意外，而這或許也解釋了華爾街並未過度擔憂的原因。
本周稍早，海岬全球證券將網飛評級上調至「買入」，看好其持續擴大的線性電視市場份額，及「專業策劃優質內容引領用戶參與度」。分析師 David Joyce 指出，股價走弱主因是消化上半年漲幅，而非政治因素，並預計廣告業務將推動網飛未來營收成長。
內容仍是網飛亮點。除大獲成功的動畫音樂劇 (觀看量最高原創電影)，其拳擊賽事吸引超 4100 萬觀眾，熱門劇集第二季及另一部劇最終季也將陸續上線。
彭博情報 (bi) 援引 Sensor Tower 數據指出，網飛用戶數較 2024 年第三季度微增，有望達成第三季營收成長 17% 的財測目標。
川普此次關稅威脅與 5 月態度一致，當時市場未受影響，且威脅最終未落實。馬斯克的抵制活動影響難量化，不同於此前針對迪士尼的「取消訂閱」浪潮直接迫使平台讓步（如恢復 Jimmy Kimmel 節目）。知情人士透露，矛盾源於某劇主創就政治活動家查理・柯克遇襲發表的言論。
Cervantes 指出，僅憑關稅新聞倉促拋售非明智策略，文化戰爭引發的波動屢見不鮮，市場焦點很快會轉移。
網飛將於本月底發布今年第三季財報，市場對其獲利預期穩定。儘管不再公佈訂閱數據，市場預測第三季將新增逾 580 萬用戶，總數突破 3.155 億。
網飛共同執行長 Greg Peters 周三 (8 日) 透露，正首度推出電視端可玩的電玩遊戲，拓展業務邊界。
Lightshed Partners 分析師 Richard Greenfield 指出，除熱門主打內容外，網飛的用戶吸引力也體現在更多方面，例如某部網飛電影的串流觀看量 「遠超」 HBO Max 平台某部新片的首播觀看量，儘管這部網飛電影並未在影院上映，也沒有大規模的營銷宣傳。
看漲網飛的投資人對其長期信心強勁，但當前高估值令部分猶豫。Swindell 說：「這兩起事件屬短期新聞風險，但高估值縮小容錯空間，市場可能會認為風險增加，或是擔憂執行能力。」
未來，網飛必須在內容創新與應對外部變數之間尋找平衡，以支撐自身估值與增長故事
