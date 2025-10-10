從漲五成到跌9%！Netflix曾盼借「韓流」提振業績 股價漲勢卻因關稅跟馬斯克受阻

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-10 12:00

串流影音巨頭網飛 (Netflix) 網飛(NFLX-US) 股價在今年上半年憑藉強勁獲利與增長計畫一路飆升，累計上漲 50%，躋身那斯達克 100 指數成分股漲幅第四位，但進入下半年，漲勢突現停滯，兩起非常規風險事件引發投資者對其偏高估值的質疑，股價自 6 月底來累計下跌 9%，那斯達克 100 同期則上漲近 11%。

從漲50%到跌9%！Netflix曾盼借「韓流」提振業績 股價漲勢卻因關稅跟馬斯克受阻（圖：Shutterstock）

儘管今年上半年漲勢已讓不少投資者猶豫是否追入，兩大變數仍讓局勢複雜化；一，美國總統川普威脅對「所有在美國境外製作的電影」徵收 100% 關稅；二，特斯拉創辦人馬斯克因不滿網飛某部停播劇集主創的言論，呼籲粉絲取消訂閱。

亞當斯多元化股票基金高級投資組合經理 Cotton Swindell 表示，雖持有網飛，但「無法預知關稅最終結果，也不確定馬斯克的呼籲會否導致訂閱用戶驟降，市場情緒波動可能帶來影響」。網飛發言人未回應置評請求。

儘管風險事件擾動，網飛股價今年來仍累計上漲 36%，遠超特斯拉的 6.9% 與那斯達克 100 指數的 20%，但其估值處於高位，預期本益比約 37 倍，高於那斯達克 100 的 27.6 倍。

Prime Capital Financial 高級投資顧問 John Cervantes 認為，網飛是多數人核心訂閱服務，消費者價值幾乎不可替代，若這些問題構成重大阻力會令人意外，而這或許也解釋了華爾街並未過度擔憂的原因。

本周稍早，海岬全球證券將網飛評級上調至「買入」，看好其持續擴大的線性電視市場份額，及「專業策劃優質內容引領用戶參與度」。分析師 David Joyce 指出，股價走弱主因是消化上半年漲幅，而非政治因素，並預計廣告業務將推動網飛未來營收成長。

內容仍是網飛亮點。除大獲成功的動畫音樂劇 (觀看量最高原創電影)，其拳擊賽事吸引超 4100 萬觀眾，熱門劇集第二季及另一部劇最終季也將陸續上線。

彭博情報 (bi) 援引 Sensor Tower 數據指出，網飛用戶數較 2024 年第三季度微增，有望達成第三季營收成長 17% 的財測目標。

川普此次關稅威脅與 5 月態度一致，當時市場未受影響，且威脅最終未落實。馬斯克的抵制活動影響難量化，不同於此前針對迪士尼的「取消訂閱」浪潮直接迫使平台讓步（如恢復 Jimmy Kimmel 節目）。知情人士透露，矛盾源於某劇主創就政治活動家查理・柯克遇襲發表的言論。

Cervantes 指出，僅憑關稅新聞倉促拋售非明智策略，文化戰爭引發的波動屢見不鮮，市場焦點很快會轉移。

網飛將於本月底發布今年第三季財報，市場對其獲利預期穩定。儘管不再公佈訂閱數據，市場預測第三季將新增逾 580 萬用戶，總數突破 3.155 億。

網飛共同執行長 Greg Peters 周三 (8 日) 透露，正首度推出電視端可玩的電玩遊戲，拓展業務邊界。

Lightshed Partners 分析師 Richard Greenfield 指出，除熱門主打內容外，網飛的用戶吸引力也體現在更多方面，例如某部網飛電影的串流觀看量 「遠超」 HBO Max 平台某部新片的首播觀看量，儘管這部網飛電影並未在影院上映，也沒有大規模的營銷宣傳。

看漲網飛的投資人對其長期信心強勁，但當前高估值令部分猶豫。Swindell 說：「這兩起事件屬短期新聞風險，但高估值縮小容錯空間，市場可能會認為風險增加，或是擔憂執行能力。」