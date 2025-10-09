Sora五天破百萬下載 版權爭議卻成燙手山芋

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-09 23:35

據《CNBC》周四 (9 日) 報導，OpenAI 生成式影音 AI 應用程式 Sora，在 9 月底推出後不到五天，下載量就突破 100 萬次，但同時也因版權爭議陷入風暴。電影協會 (MPA)指控該平台充斥侵權內容，要求立即採取行動。

Sora允許用戶輸入文字生成短影片，但平台上出現大量侵權卡通角色引發爭議。

OpenAI 負責 Sora 業務的主管 Bill Peebles 周三晚間在 X 平台發文，宣布 Sora 達成 100 萬次下載里程碑的速度，甚至超越該公司旗下廣受歡迎的 AI 聊天機器人 ChatGPT。

Sora 允許用戶透過輸入文字提示免費生成短影片。該應用程式目前僅在 iOS 裝置上提供，且採邀請制，用戶需要代碼才能使用。儘管設有這些限制，Sora 仍攀升至蘋果 (AAPL-US)App Store 排行榜首位。

然而，Sora 的推出也引發激烈反彈，主要聚焦於該應用程式是否侵犯版權。《CNBC》在平台上發現包含《海綿寶寶》、《瑞克和莫蒂》及《南方公園》等節目角色的影片，且能獨立生成許多角色。

代表電視、電影及家庭影音產業的 MPA 周一 (6 日) 發表聲明，指出 OpenAI 平台上充斥侵犯其會員電影、節目及角色版權的影片。

該協會執行長 Charles Rivkin 在聲明中表示：「OpenAI 必須立即採取果斷行動解決這個問題，用完善的版權法保障創作者權利。」

針對版權爭議，OpenAI 執行長奧特曼上周在部落格文章中回應，公司很快將賦予版權持有者對角色生成更精細的控制權。

周一 (6 日) 在公司 DevDay 活動的媒體簡報會上，奧特曼坦言部分用戶抱怨 Sora 限制過多，但他呼籲各界保持耐心，讓公司有時間完善最佳作法。